王朝酒店更名茹曦酒店 看旺解封盼餐飲帶動住宿

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（中央社記者江明晏台北3日電）台北王朝大酒店更名為茹曦酒店，並委託雲品國際旗下君品Collection經營餐飲宴會業務，業主代表柯雷蒙表示，希望用餐飲帶動住宿，一起壯大營運，也看好解封後國際MICE團來台商機。

屹立台北近40年，前身為環亞飯店的台北王朝大酒店更名茹曦酒店，今天舉行品牌成立典禮暨酒會，由ILLUME TAIPEI茹曦酒店業主代表柯雷蒙、台北市長柯文哲、仙妮蕾德國際人資長姜穎、雲品國際董事長盛治仁、以及雲朗觀光集團副總經理張倚蘭共同揭幕。

前身為環亞飯店的台北王朝大酒店屹立台北近40年，1983年開幕以來，經歷1次經營團隊轉換，2006年由仙妮蕾德集團入主，更名為台北王朝大酒店，2020年7月，富邦人壽砸新台幣268億元買下，再回租給仙妮蕾德集團，約期至2027年，近期再更名為茹曦酒店。

柯雷蒙表示，茹曦酒店品牌的命名，緣自於整個酒店的空間環境，都能感受到大自然的光線，酒店整體的空間、客房、餐廳、宴會廳目前都已完成優化，且從11月開始，酒店的餐飲部分正式委託雲品國際君品Collection經營。

王朝酒店過去給人沒有人氣、冷清的感覺，且一樓有很多閒置空間，柯雷蒙今天受訪時表示，集團過去都覺得台北小巨蛋商圈明明交通便利、機能也好，王朝酒店卻沒有發揮該有的價值，簡直是「好可惜飯店」，現在經過改裝與重新定位後，不再「好可惜」，過去酒店餐飲占比少，現在則希望用餐飲帶動住宿，初期營運目標以餐飲為先、住宿第二，一起壯大營運。

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針對國境重啟的解封商機，他表示，國際間有很多國際會議、展覽及獎勵旅遊（MICE）團客因為台灣防疫成功經驗享譽國際，都想在疫情後來台觀光，相當看好這塊市場，但認為整體表現要回復到疫情前的水準，可能要到2024年。

雲品國際董事長盛治仁表示，君品酒店也是餐飲帶動住房的典範，希望透過君品Collection的餐飲優勢，以米其林的專業，為茹曦酒店加持餐飲與宴會會議服務，複製成功營運模式。（編輯：林興盟）1111103