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台積電1奈米廠傳落腳桃園 經長：跨部會討論可行性

2022/11/4 10:11（11/4 10:26 更新）
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傳台積電1奈米廠將落腳桃園，經濟部長王美花4日表示正跨部會討論相關可行性。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
傳台積電1奈米廠將落腳桃園，經濟部長王美花4日表示正跨部會討論相關可行性。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
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（中央社記者郭建伸台北4日電）傳台積電1奈米廠將落腳桃園，經濟部長王美花今天在立法院受訪表示，台積電提過先進製程會在台灣發展，政府一定要事先準備，桃園市府非常有效率處理各項問題，經濟部也跨部會討論相關可行性。

立法院今天繼續進行施政總質詢，王美花在進入議場前接受媒體訪問。

媒體詢問，近來傳出台積電1奈米廠將落腳桃園，國民黨陣營質疑是選前開支票。王美花表示，台積電提過先進製程會在台灣發展，代表台積電對台灣有信心；先進製程在台灣發展，政府一定要事先準備，這樣規劃絕對不是臨時。

王美花坦言，「已經討論一陣子」，桃園市政府非常有效率處理各項問題，經濟部也跨部會討論相關可行性；就經濟部而言，水及電網都要提早規劃才能執行完畢。

此外，媒體詢問，台灣以「玉山數位科技株式會社」公司名義參加於日本大阪舉辦的2025年世界博覽會，台灣是否只能以此方式參加世博。

王美花表示，台灣不是國際展覽局的會員，沒辦法以國家角色參加世界博覽會，一定得以民間公司申請，至於未來展覽館會儘量呈現台灣意象。（編輯：張均懋）1111104

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