龍潭科學園區第3期計畫啟動 王美花：電網部分將提早做準備

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龍潭科學園區第3期計畫啟動，經濟部長王美花（中）3日表示，經濟部一定會同步準備，包括水、再生水等，電的部分，因為大潭電廠還有中油第三天然氣接收站都在興建中，電網部分勢必要提早做準備，這些都會跨單位協調。前右為民進黨桃園市長參選人鄭運鵬、前左為桃園市長鄭文燦。中央社記者葉臻攝 111年11月3日

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（中央社記者葉臻桃園3日電）龍潭科學園區第3期計畫啟動，經濟部長王美花今天說，電網部分將提早做準備。針對2025年大阪世界博覽會，台灣將以企業名義參加，她說，讓台灣不斷被世界看到，是最重要的事。

經濟部長王美花、桃園市長鄭文燦和民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，上午陪同行政院長蘇貞昌視察龍潭科學園區，蘇貞昌也當場宣布，龍潭科學園區第3期計畫正式啟動。

王美花接受媒體聯訪時表示，經濟部一定會同步準備，包括水、再生水等，電的部分，因為大潭電廠還有中油第三天然氣接收站都在興建中，電網的部分勢必要提早做準備，這些都會跨單位協調。

王美花說，台積電也提到會繼續在台灣投資先進製程，這對台灣很重要，不僅台灣，全世界也都在看，表示台積電對台灣有信心，這也是因為台灣有很好的供應鏈、人才和政府的效率。

王美花說，在這樣的關鍵時刻，要做最好的準備，也讓大家知道，台灣在全球供應鏈持續要佔有重要地位，外界說的「去台化」是子虛烏有，大家應該一起為台灣努力加油。

媒體詢問，針對媒體報導，日本將在大阪舉辦2025年世界博覽會，台灣編列新台幣20億元預算，卻只能以企業名義參與，遭國民黨質疑被矮化、被消失。

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王美花表示，世界博覽會要國家才能夠參與國家館，台灣不是世界博覽會的會員，所以沒辦法用台灣館來參與，「這是很實際的問題」，世博是聯合國下面相關的博覽會組織，有相關的規範，就像台灣去參加奧運，一樣的道理。

王美花說，這場世界博覽會，除了國家館之外就是企業館，台灣用企業館來參與，讓台灣展示在世人面前，是非常重要的，所以在企業館裡面，也會用各種科技方法，讓台灣可以被世界看到；台灣不斷被世界看到，是最重要的事。（編輯：張銘坤）1111103