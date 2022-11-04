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首頁 / 產經

華邦電參與CIX拍賣 取得藍碳項目自願性碳權

2022/11/4 14:51
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（中央社記者張建中新竹4日電）記憶體製造廠華邦電今天宣布，自新加坡的全球碳權交易平台（CIX）購入碳權，這次購入的碳權將用逾碳排放抵換使用。

華邦電表示，為響應國際碳中和趨勢及2050年淨零目標，今年9月加入CIX，並於近日完成首次碳權購入交易；這次得標是來自巴基斯坦紅樹林保育專案碳權。

華邦電指出，巴基斯坦紅樹林保育專案為目前世界上最大的藍碳項目，面積超過35萬公頃，涵蓋數種瀕臨滅絕物種的棲息地，為該地區生物多樣性帶來可觀的氣候變遷適應效益。

當地4.2萬名居民將可受惠於專案衍生的多項共益性，華邦電表示，包括提供超過2.1萬個全職職缺、乾淨的飲用水源、保育專業教育訓練、公共衛生及性別平權倡導等。

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根據「碳」的來源與儲存方式，科學家依照形象顏色分將碳分為灰碳、黑碳、棕碳、綠碳與藍碳。「藍碳」指所有被海洋生物從大氣中吸收與儲存於生態系的碳。除了大型鯨魚，海洋裡的植物性「藍碳」包含了海草、鹽沼中的草本植物、紅樹林及藻類。

華邦電指出，將繼續在日常營運中致力節能減碳，發揮創新研發的企業影響力推出綠色產品，關注再生能源及自願性碳權市場投資機會，並導入數據平台技術建立永續營運的新商務模式，期許從各種面向積極接軌國際永續倡議，實踐企業社會責任，以達永續發展的目標。（編輯：張良知）1111104

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