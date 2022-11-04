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專題／川普打包機密回家惹議 陷調查泥沼如何拚2024
首頁 / 證券

港股大漲 恆生收盤升821點

2022/11/4 17:09
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（中央社記者張謙香港4日電）香港股市今天大漲，恆生指數收盤飆升821點或5.36%，報16161點；港股全日成交總額達到港幣1886億元，是近期少有的高紀錄。

港股昨天受到美國升息的消息衝擊，下跌了400多點，但今天卻強力反彈，外界似乎沒有預料到。

綜合股市分析師的說法，港股突然大漲，與中國的政經氛圍改善有關。

首先，中國國務院副總理劉鶴今天在人民日報撰文，強調著力保持宏觀經濟穩定，經濟運行會有週期波動，但要避免大起大落。

他又提到，要加快發展數字經濟，構建一批新的增長引擎，以及進一步對接國際高標準經貿規則，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。

分析師認為，市場正面解讀劉鶴的談話。

此外，近日先後有越南、巴基斯坦和德國等領袖訪問中國，令外界覺得中國的地緣政治環境沒有想像般嚴重。

再者，近年來，恆指先從29000點水平下跌至22000點水平，再下跌至本週初的15000點水平，跌幅巨大，市值已經十分便宜，不排除有投資者大舉進場，在低位收貨。

在升市中，今天大部分股票都出現5%至10%的漲幅，部分更達到15%以上；中資股又再是拉升股市的火車頭，科技、房產和汽車股表現最佳。（編輯：陳沛冰）1111104

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