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陳泰銘：國巨成長併購並行 拚全球利基零組件供應商

2022/11/4 18:45
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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）被動元件廠國巨董事長陳泰銘今天表示，國巨歷經3個階段，透過併購「九宮格」概念，自身成長及全球區域併購並行，擴展全球事業版圖，未來要成為全球利基型零組件解決方案供應商。

國立中山大學半導體及重點科技研究學院今天舉辦半導體科技產業大師講座，陳泰銘受邀主講。

國巨新聞稿引述陳泰銘談話指出，國巨創立歷經草創期、擴展期、轉型期等3個階段，在草創期國巨開發出即時出貨系統，在當時台灣晶片電阻市場拿下市占率超過7成的成績單。

陳泰銘說，約在2000年時，國巨集團的併購「九宮格」概念成形，之後20年期間，國巨集團加強九宮格的內涵與品質，集團成長策略採自身成長及全球區域併購同步並行，積極擴展全球事業版圖。

國巨轉型期的開始，陳泰銘說，是2018年12月併購美國普思（Pulse）及2020年6月併購美國基美（KEMET），這2家公司有9成業績比重來自高階市場，讓國巨在高階利基型的產品比重攀升至75%，跳脫「景氣循環產業」。

陳泰銘指出，國巨過去營收以各類消費性產品為主，較受景氣波動影響，但加上基美和普思之後，集團產品組合已轉變為主要涵蓋車用、工業、5G應用、醫療，航太國防等高階利基型領域，營運較不受景氣影響。

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他說，國巨在今年10月連續宣布擬以現金併購德國賀利氏集團高階溫度感測器事業部，以及法國施耐德電機高階工業感測器事業部，持續落實集團聚焦高階利基型領域的營運策略，並進一步鞏固在感測器市場地位。

他表示，未來國巨將為客戶提供全面性產品組合，非僅限於傳統被動元件，而是包括更廣泛的電子零組件，要讓國巨集團成為全球利基型零組件解決方案供應商。（編輯：楊蘭軒）1111104

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