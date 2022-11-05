產業景氣修正 半導體廠掀資本支出調降潮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹5日電）半導體產業鏈庫存問題嚴峻，不僅晶圓代工廠產能鬆動，部分記憶體廠更恐將面臨營運虧損窘境，隨著產業景氣反轉修正，國內半導體廠掀起一波資本支出調降潮，估計調降金額共逼近新台幣1800億元。

受通膨、升息、俄烏戰爭及中國疫情封控等多重因素影響，終端市場需求急凍，不僅個人電腦及手機等消費市場遭受衝擊，影響範圍也擴及商用和工控領域。

半導體產業在經歷2至3年榮景後，景氣急轉直下，去化庫存成為各家廠商當前營運重點，庫存水位何時能夠回復正常狀態成為近期半導體廠法人說明會法人關注的焦點。

為嚴控庫存，IC設計廠多緊急縮減晶圓投片及產出，微控制器（MCU）廠盛群第4季晶圓產出便將較第3季大幅減少45%。觸控晶片廠義隆電甚至不惜支付一次性違約金，以擺脫過去與晶圓代工廠簽訂的供貨合約包袱。

隨著IC設計廠紛紛減少投片，晶圓代工廠產能明顯鬆動，世界先進繼第3季營收下滑12.89%後，第4季營收恐再下滑26%至29%。聯電第4季產能利用率將滑落至90%。

晶圓代工龍頭廠台積電也指出，因智慧手機和個人電腦等終端市場疲軟，以及客戶產品進度延遲，第4季7奈米及6奈米產能利用率恐將滑落，預期到2023年下半年需求才可望回溫。

南亞科坦言動態隨機存取記憶體（DRAM）市況比預期還差，第4季產品售價可能持續走跌，營運有虧損的風險。面對市場需求減緩，旺宏毅然決定將產能利用率調降20%至25%。

隨著產能出現鬆動，各家半導體廠紛紛下修資本支出，調整產能擴充計畫，遞延設備移入。台積電調整高雄廠7奈米製程計畫，相應調整7奈米及6奈米相關資本支出，今年總資本支出自400億至440億美元，調降至360億美元，減少逾40億美元，約新台幣1280億元。

聯電今年資本支出自36億美元降至30億美元，減少6億美元，約新台幣192億元。力積電資本支出自15億美元降至8.5億美元，減少6.5億美元，約新台幣208億元。世界先進今年資本支出自230億元降至210億元，減少20億元，2023年資本支出還將較今年大幅下降。

旺宏今年資本支出自140億元降至106億元，減少34億元。南亞科2022年資本支出自284億元降至220億元，減少64億元，2023年將持續縮減資本支出，規劃以不超過220億元為目標，其中生產設備資本支出相較於2022年將進一步調降逾20%。

台積電、聯電及南亞科等半導體廠今年資本支出合計縮減1798億元，法人表示，半導體設備廠後續是否面臨客戶砍單窘境，值得追蹤觀察。（編輯：郭無患）1111105