政府推離岸風電 前9月核准僑外投資金額年增1.5倍

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）政府力推綠能及離岸風電，吸引外資來台投資，主計總處最新國情統計通報顯示，今年1至9月核准僑外投資金額111.4億美元，年增1.5倍。

主計總處國情統計通報引用經濟部投審會統計，指出今年1至9月核准僑外投資1836件，雖較110年同期減少132件，但投（增）資金額顯著成長、達111.4億美元，較去年同期增加67.2億美元或1.5倍，關鍵就是政府推動綠能與離岸風電政策，使得外資持續投資。

就資金來源地區觀察，今年前9月以丹麥投資32.1億美元、占比28.8%最多，較去年同期大增31.9億美元或152倍，主因是政府核准丹麥商投（增）資國內離岸風電大型案件所致；其次依序為加勒比海英國屬地18.7億美元、日本15.0億美元，三者合計共占僑外投資金額約5成9。

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另外，今年前9月核准新南向18國來台投資金額為19.2億美元，年增2.2倍，其中以澳大利亞的11.4億美元最多，年增15.6倍，其次為新加坡3.6億美元，年增6.1%。

僑外投資主要業別中，今年前9月以金融及保險業48.1億美元居首、占比達43.2%， 年增37.1億美元；其次依序為批發及零售業16.2億美元、電力及燃氣供應造業14.4億美元；至於機械設備製造業、資訊及通訊傳播業，投資金額分別為7.8億美元及4.2億美元。（編輯：郭無患）1111105