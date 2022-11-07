耗水費延後 經長：視通膨及水情評估實施時機

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（中央社記者鄭鴻達台北7日電）經濟部原規劃「耗水費徵收辦法」今年7月上路，但因故尚未公告實施。經濟部長王美花今天表示，高通膨狀況尚未見緩，大家關切物價平穩，加上今、明年水情尚可，因此耗水費會再延後上路，經濟部會拿捏上路的時機。

王美花今天出席立法院經濟委員會並備質詢。時代力量立委邱顯智質詢時表示，「水利法」在2016年修訂時就要開徵耗水費，目的是為促進用水大戶節水，但至今因種種因素還沒開徵，何時才會開徵耗水費。

王美花表示，因為今年全球經歷高通膨，且至今尚未見趨緩跡象，大家也都關切維持台灣物價平穩，加上今年到明年的水情還可以，因此延後開徵耗水費。

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王美花說，至於確切上路時間，會再進行評估並徵詢大家意見，後續還是會開徵耗水費，只是因全球今年都在經歷高通膨，會再拿捏上路的時機。水利署長賴建信說明，目前尚未公告開徵耗水費。

經濟部去年底預告耗水費草案，原規劃今年7月1日正式開徵，針對每月用水逾9000度的用水大戶，枯水期每度徵收新台幣3元，並會視節水回收率情形減收優待；但水利署考量7月調漲電價，因此並未如期上路實施。（編輯：張良知）1111107