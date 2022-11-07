精英第3季獲利6年新高 每股賺0.74元

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（中央社記者吳家豪台北7日電）精英電腦今天公布第3季財報，受惠於「石頭擠出水」管理策略持續發揮效益，稅後淨利為新台幣4.09億元，季增19%，年增3.97倍；每股盈餘0.74元，改寫6年來單季新高。

精英發布新聞稿表示，2022年是脫胎換骨的一年，精英在相同的環境及條件 下，運用合宜思維及適切作法，透過「石頭擠出水」策略產生效益。

展望未來，精英指出，面對整體市場大環境惡化及客戶去化庫存等影響，持續做好風險控管，以增加利潤為主軸，並優化各項流程及改善溝通工具的軟硬體設備，精英正從「石頭擠出水」跨入「石頭變鑽石」階段，後續將往「挖掘更多鑽石」方向邁進。

精英董事會也通過人事任命案，委任董事長鍾依文兼任執行長，即日起生效，以強化內部營運管理，提升公司競爭力，持續創造獲利。

鍾依文說，未來一年極具挑戰 卻也充滿機會，即便在困難的環境中，也有信心能有序成長，成績更上一層樓。

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精英今年第3季合併營收75.54億元，季減30%，年減10%；營業毛利9.07億元，季減11%，年增15%；毛利率12.01%；庫存週轉天數45天，回到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準，且優於同業。

今年前3季精英合併營收及獲利，雙創7年同期新高。累計合併營收257.97億元，年增15%；營業毛利25.16億元，年增35%；稅後淨利9.29億元，較去年同期轉虧為盈，每股盈餘1.67元。（編輯：楊蘭軒）1111107