鴻海參與Lordstown私募 協助增加電動皮卡產能

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）鴻海今天上午公告子公司擬投資1.7億美元（約合新台幣54.3億元）參與美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors Corp.（LMC）私募有價證券。鴻海指出，LMC將增加整車代工設計的業務。

華爾街日報（WSJ）指出，鴻海此項投資是協助LMC增加Endurance電動皮卡產能，雙方也會合作開發首款電動車款。LMC表示，初期階段將生產500輛電動皮卡。

根據公告，鴻海子公司Foxconn Ventures Pte. Ltd.將投資近7000萬美元參與LMC的Class A普通股，另投資1億美元參與Series A 特別股。

對此鴻海上午接受中央社記者詢問表示，此次投資基於委託設計製造服務（CDMS）的精神，支持電動車夥伴一起成長。

鴻海表示，此次股權投資，建立與LMC更緊密的合作關係，也進一步推動LMC深化與MIH開放電動車聯盟合作。

鴻海指出，LMC將增加整車代工設計的業務，營業內容將可以更為多元，未來也有機會讓LMC的技術資源，與其他客戶分享，進一步擴大MIH電動車生態圈。

在投資內容，鴻海指出，部分Class A普通股認購，還需待相關主管機關核准後方可辦理，另外Series A特別股是可轉換特別股，初始轉換價格1.936美元，轉換後持有的普通股比例，不得超過認購合約約定。

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根據公告資料，若此次投資到位，鴻海子公司Foxconn Ventures Pte. Ltd.對LMC的Class A普通股持股比例約15.49%，並完全投資持有Series A特別股；另Foxconn （Far East） Limited持有Class A普通股比例約2.82%。

鴻海集團先前正式取得Lordstown在美國俄亥俄州生產和裝配廠，確立在北美電動車生產基地，今年5月，鴻海完成俄亥俄州資產購買協議後，開始在俄亥俄州工廠展開電動車製造業務，目前廠區電動皮卡產線已進入量產，曳引車產線預計在明年第1季生產。（編輯：郭無患）1111108