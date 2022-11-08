助攻影音浪潮 中華電推AI聲音濾鏡自動產出字幕檔

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中華電信獨家推出自主研發的「AI聲音濾鏡」語音辨識服務，可將聲音、影片等音檔，自動轉檔產出字幕檔，為影音產業注入新動能。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江明晏台北8日電）順應數位影音浪潮，中華電信獨家推出自主研發的「AI聲音濾鏡」語音辨識服務，可將聲音、影片等音檔，自動轉檔產出字幕檔，為影音產業注入新動能。

順應數位影音浪潮，中華電信獨家自主研發「AI聲音濾鏡」語音辨識服務，可將聲音、影片等音檔，自動轉檔產出字幕檔（srt檔）與逐字稿（txt檔），能正確辨識時事流行用語及產出熱詞資訊聚焦重點摘要，協助創作者管理內容，建立專屬聲音資料庫。

中華電表示，AI聲音濾鏡推出後，獲新聞工作者、新創科技業及教育界等好評，有效縮短冗長的編打校正時間。

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隨著YouTube、Podcast、TikTok網路影音盛行，創作者在完成音檔錄製後，需花費大量時間進行字幕後製聽打，中華電表示，「AI聲音濾鏡」僅需四分之一的時間即可產出逐字稿；編修字幕時，系統會逐句自動放慢播放速度，方便編修內容，提供自媒體、聲音內容產業者的多元應用。

此外，中華電表示，「AI聲音濾鏡」也能幫助教育者、新聞服務業、學生族群，運用於影片後製、線上課程剪輯、節目素材、會議記錄的編寫，加速完成工作。（編輯：楊蘭軒）1111108