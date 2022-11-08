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台灣大瞄準虛擬商機 資訊月秀元宇宙應用

2022/11/8 17:22
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（中央社記者江明晏台北8日電）資訊月將開展，台灣大哥大同步展出兩項應用服務，包括充滿未來感、首度對外正式公開的元宇宙新服務MyMoji，以及提供一站式全方位解決方案的新品牌-OP響樂生活。

資訊月將於11月10日開展，台灣大哥大於資訊月打造OP無限製造所，同步展出兩項應用服務，包括充滿未來感、首度對外正式公開的元宇宙新服務MyMoji，以及提供一站式全方位解決方案的新品牌-OP響樂生活。

台灣大表示，瞄準元宇宙虛擬經濟商機，打造MyMoji元宇宙分身製造所，現場設置全台唯一360度3D scanner太空艙攝影棚，用戶30秒快速建構獨一無二的個人3D真人動態模型，製作數位分身，同時結合數位分身，製作專屬AR影像及LINE動態貼圖，未來還透過數位分身漫遊元宇宙，感受元宇宙新奇體驗。

台灣大同步展出新品牌-OP響樂生活，整合內容、設備、網路、服務一站式服務，居家影音娛樂體驗升級。專區包含雲端遊戲與影音區域，幫助用戶在面對種類繁多的科技設備時，解決不知如何選購及使用的痛點，並使用相互串聯的頂級影音設備，暢玩GeForce雲端遊戲及欣賞串流影音。（編輯：楊凱翔）1111108

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