新創業者打造元宇宙平台 高市府媒合大廠簽約
2022/12/6 14:08（12/6 14:21 更新）
進駐高雄KO-IN智高點的新創業者智匯融通，架構出「元宇宙虛擬服務平台」，高雄市經發局近日協助媒合與電子代工大廠英業達簽訂元宇宙伺服器合作計畫，拓展商機。（高雄市經發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年12月6日
（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高市府扶植新創發展，進駐高雄KO-IN智高點的新創智匯融通，架構出「元宇宙虛擬服務平台」，近日透過高雄市經發局媒合，成功與電子代工大廠英業達簽訂元宇宙伺服器合作計畫，拓展商機。
經發局長廖泰翔說，市府積極扶植新創發展，自民國102年起陸續成立DAKUO、KO-IN新創基地，吸引近百家新創團隊落地，其中更有3家IPO掛牌興櫃，也有新創進軍Steam、Nintendo Switch等國際平台，創造多項標竿合作案例。
廖泰翔強調，未來市府將以半導體及5G AIoT雙主軸發展，攜手大廠與國營事業以大帶小，帶領在地企業與新創一起打國際盃。
經發局今天新聞稿表示，進駐高雄KO-IN智高點的新創智匯融通，看好元宇宙產業發展，架構出安全性強且兼具即時P2P通訊的「元宇宙虛擬服務平台」，近日透過經發局媒合，成功與電子代工大廠英業達簽訂元宇宙伺服器合作計畫。
智匯融通創辦人彭正彥說，元宇宙（Metaverse）是聚焦於社交網絡的3D虛擬世界，商機可期。他也邀請優秀新創及元宇宙內容提供者，共創更完整、具競爭力的「元宇宙虛擬服務平台」，攜手進軍全球元宇宙巿場。
彭正彥並透露，除「元宇宙虛擬服務平台」外，公司鑽研多年的分散式儲存系統解決方案也將於明年推出，目前正尋找系統整合商代理推廣，同時也正在執行創櫃板登板作業，盼明年正式登板，提高公司知名度。（編輯：謝雅竹）1111206
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