新創業者打造元宇宙平台 高市府媒合大廠簽約

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高市府扶植新創發展，進駐高雄KO-IN智高點的新創智匯融通，架構出「元宇宙虛擬服務平台」，近日透過高雄市經發局媒合，成功與電子代工大廠英業達簽訂元宇宙伺服器合作計畫，拓展商機。

經發局長廖泰翔說，市府積極扶植新創發展，自民國102年起陸續成立DAKUO、KO-IN新創基地，吸引近百家新創團隊落地，其中更有3家IPO掛牌興櫃，也有新創進軍Steam、Nintendo Switch等國際平台，創造多項標竿合作案例。

廖泰翔強調，未來市府將以半導體及5G AIoT雙主軸發展，攜手大廠與國營事業以大帶小，帶領在地企業與新創一起打國際盃。

經發局今天新聞稿表示，進駐高雄KO-IN智高點的新創智匯融通，看好元宇宙產業發展，架構出安全性強且兼具即時P2P通訊的「元宇宙虛擬服務平台」，近日透過經發局媒合，成功與電子代工大廠英業達簽訂元宇宙伺服器合作計畫。

智匯融通創辦人彭正彥說，元宇宙（Metaverse）是聚焦於社交網絡的3D虛擬世界，商機可期。他也邀請優秀新創及元宇宙內容提供者，共創更完整、具競爭力的「元宇宙虛擬服務平台」，攜手進軍全球元宇宙巿場。

彭正彥並透露，除「元宇宙虛擬服務平台」外，公司鑽研多年的分散式儲存系統解決方案也將於明年推出，目前正尋找系統整合商代理推廣，同時也正在執行創櫃板登板作業，盼明年正式登板，提高公司知名度。（編輯：謝雅竹）1111206