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宏達電11月營收回溫 月增27%

2022/12/6 16:53
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（中央社記者江明晏台北6日電）宏達電公布11月自結合併營收新台幣3.89億元，月增約27%，年減15.89%。今年累計至11月自結合併營收為38.88億元，年減16.88%。

宏達電積極布局元宇宙，包括娛樂、生活、教育、商務與工業等面向，內容含括VIVE Avatar全方位虛擬分身解決方案、遠距協作平台、商務元宇宙生活、K-12虛擬學院以及5G創新商用等應用。

而在虛擬實境的藝術文化保存上，宏達電繼合作羅浮宮推出蒙娜麗莎的越界視野後，再次成為羅浮宮「商博良之埃及考古」虛擬實境體驗的合作夥伴。

此外，宏達電今天公告，進行集團內部組織架構調整計劃，代子公司High Tech Computer Asia Pacific Pte. Ltd.公告減資，由於項目執行將創造相同金額的應收應付款項相互抵消，不會產生資金流，對宏達電合併損益並無重大影響，且調整前後持股比例不變，對股東權益同樣無影響。（編輯：楊蘭軒）1111206

#宏達電
#蒙娜麗莎
#羅浮宮
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