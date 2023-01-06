宏達電推XR裝置 黃昭穎：虛實整合應用將快速成長

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（中央社記者江明晏台北6日電）宏達電今天推出新產品VIVE XR Elite ，全球副總裁黃昭穎表示，看好新品將帶動今、明年XR應用快速成長，促進元宇宙生態系；宏達電也宣布攜手Lamina1實現元宇宙跨平台數位資產管理。

宏達電近年已將經營重心轉向虛擬實境（VR）事業，今年由全球副總裁暨亞太區總經理黃昭穎率團出席美國消費性電子展（CES），並發表全新VIVE XR Elite混合實境裝置。

黃昭穎今天受訪指出，新產品推出後將有兩大效益，第一帶動XR（混合實境）的虛實整合應用快速成長，過去XR內容不多，未來會快速成長，讓許多開發商都很期待，預估今年、明年會看到XR快速成長。

他指出，元宇宙應用也會快速成長，有好的平台對元宇宙內容開發商和辦活動的廠商都有好處，可以很快速地把活動辦起來，相關應用也會很快速成長，而元宇宙生態系更豐富，對消費者才有幫助。

此外，宏達電今天宣布，旗下元宇宙VIVERSE與最新的技術合作夥伴Lamina1攜手，將利用Lamina1的第一層工具來實現VIVERSE更高效的跨世界、跨平台資產分配和管理。

宏達電舉例，用戶可以在穿越元宇宙時無縫攜帶自身所擁有的數位資產，如虛擬分身、衣服、藝術品等。（編輯：張良知）1120106