宏碁子公司倚天酷碁申請台灣創新板 今年第8家

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（中央社記者潘智義台北30日電）宏碁集團子公司倚天酷碁今天向台灣證券交易所申請台灣創新板掛牌，是今年度第8家提出申請的新創企業。

證交所發布新聞稿指出，倚天酷碁為宏碁集團旗下子公司，以科技與創新開發產品，致力推動數位轉型與促成智慧生活，並跨界整合為不同產業提供產品、服務和解決方案，運用硬體優勢跨足軟體，多角化經營策略，結合物聯網與雲端應用，打破人與科技間的藩籬。

倚天酷碁以ESG（環境、社會、公司治理）、人工智慧（AI）大數據、元宇宙為3大發展策略，視使用者需求及願景作為首要考量，透過元宇宙的技術研發出發，除開發「動能轉電能」產品實踐ESG願景外，旗下運動品牌Xplova，為拓展AI大數據及元宇宙解決方案的延伸。

宏碁於2021年加入「RE100倡議」，承諾將在2035年前實現100%使用再生能源的計畫，倚天酷碁身為集團成員之一，將ESG理念技術應用在智慧裝置，以實行綠色生活，推出的眾多創新研發，以消費者感受為出發點的設計巧思、產品特色和優化後的使用情境，提供消費者多元產品種類需求。

自台灣創新板開板以來，證交所持續拜訪新創公司，除透過多元管道擴大交流，積極參與新創生態圈活動及傾聽各界聲音外，並陸續鬆綁市值與營收上市標準、縮短轉板時間，及調整承銷商協助法遵作業委任期間等規定，為新創公司走向資本市場鋪設更友善的最後一哩路。

另一方面，證交所舉辦台灣創新板交易與開戶獎勵活動，吸引證券商、投資人積極參與，截至11月底止，創新板「合格投資人」戶數累計已將近11萬人，較今年初的6.6萬人成長逾6成。（編輯：楊凱翔）1111230