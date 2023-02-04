亞太遊戲高峰會 三面向掌握元宇宙行銷藍海

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（中央社記者韓婷婷台北4日電）台北市電腦公會（TCA）於電玩展亞太遊戲高峰會論壇中，剖析元宇宙趨勢整合應用須突破虛實界線，開拓品牌與美學新視野，從「沉浸、互動、擁有」三面向出發，將成品牌行銷藍海。

電腦公會今年與矽谷計畫執行中心共同合作的「元宇宙趨勢整合應用論壇」，邀請來自思偉達暨Jcard、CoolBitX庫幣科技等企業及政治大學傳播學院特聘教授、產業相關專業人士進行座談，剖析如何在元宇宙上經營品牌及「美」的新概念。

論壇上半場由思偉達暨Jcard執行長鄧萬偉擔任主持人，他表示，過去兩年元宇宙市場蓬勃發展，但科技是無法獨活的，正如過去所有產業的發展一樣，元宇宙並不是單一的技術，而是結了各式各樣科技才能打造出來。

CoolBitX庫幣科技CoolWallet產品主管蔡謦宇與nspace創辦人暨執行長劉呈顥表示，許多人會把元宇宙概念和加密貨幣、NFT結合在一起，但事實上加密貨幣錢包只是跨進元宇宙領域的第一站，NFT也不是只有投資和圈錢的功能，如何創造比「完售」更重要的價值，才是元宇宙發展裡更值得思考的問題。

政治大學傳播學院特聘教授林日璇指出，「沉浸、互動、擁有」才是品牌與企業在元宇宙行銷中最重要的核心。

劉呈顥也強調，所謂的元宇宙不是另一個世界，也不是把現實生活的世界複製到虛擬空間，而是和人類生活與行為緊密結合，就像每天透過手機進行各種活動，用手機和其他人進行社交，這就是元宇宙的概念。

鄧萬偉總結，不論個人或品牌，元宇宙行銷絕對不是單純的發行項目而已，結合VR、AR等技術，以及錢包和NFT項目的整合，從「沉浸、互動、擁有」三個面向出發，才是品牌在元宇宙行銷的藍海。（編輯：張良知）1120204