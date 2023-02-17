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施振榮促成偏鄉實驗學校體驗元宇宙 盼激發創造力

2023/2/17 12:13
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（中央社記者吳家豪台北17日電）近年元宇宙（Metaverse）應用持續發展，在宏碁集團創辦人施振榮與台大名譽教授、現任誠致教育基金會董事長李吉仁的促成下，4所偏鄉實驗學校共200多名學生已分批體驗「達文西光影藝術特展」的沉浸式內容。

施振榮今天透過新聞稿表示，未來具有特色的內容是元宇宙發展的關鍵，希望藉由這些全新的體驗，能在學生心中種下一顆種子。

根據維基百科（Wikipedia）內容，數位原住民（Digital Native）意指從小就生長在有各式數位產品環境的世代。施振榮說，學生都是數位時代的原住民，希望能進一步激發學生的創造力與想像力，這也是為台灣未來培育人才很重要的一環，有助於台灣的數位教育向下紮根。

施振榮領軍的科文双融集團啟動公益教育觀展計畫後，施振榮出面號召由公益基金會贊助，邀請4所公辦民營偏鄉實驗學校包括坪林實驗中學、峨眉國中、雲林樟湖生態國中小學、拯民國小的學生，到高科技打造的沉浸式場域「双融域Ambi Space One」觀展。

李吉仁表示，鄉村學校受限於區位關係，孩子不易接觸到像這次特展一樣的學習資源，這次能在科文双融的公益合作下成行，相信對於激起孩子的好奇與學習想像，會有很好的教育效果。（編輯：楊凱翔）1120217

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