Kakao推出韓國AI女團MAVE: 押寶元宇宙商機

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影片來源：1theK (원더케이)

（中央社首爾14日綜合外電報導）韓國虛擬4人組女團MAVE:不到兩個月前公布的第一支MV爆紅，在影音頻道YouTube累計近2000萬次瀏覽紀錄，替未來進軍世界鋪路。

乍看之下，MAVE:和其他任何K-pop偶像團體並無二致，差別只在4名成員Siu、Zena、Marty和Tyra只存在於元宇宙，她們的歌舞、訪談甚至髮型都是網路設計師和人工智慧（AI）創造的產物。

路透社報導，19歲的首爾居民韓秀敏（音譯）說：「第一次看到MAVE:的時候，有點難分辨她們是真人還是虛擬角色。因為我和朋友常用元宇宙平台，我覺得我可能會成為她們的粉絲。」

隨著韓國娛樂業和科技業攜手探索新興技術，MAVE:逼真的4名成員預示了元宇宙可能的演變方向，也代表科技巨擘Kakao放眼成為娛樂界主宰勢力的一大推力。

Kakao除了合作推出MAVE:之外，上週也提出以1.25兆韓元（約新台幣292億元）公開收購SM娛樂公司（SM Entertainment）。

韓國流行音樂先驅SM娛樂旗下藝人包括少女時代、東方神起、EXO、Red Velvet、Super Junior、SHINee、NCT Dream和Aespa等。

Kakao不願說明未來將如何在管理真人和虛擬團體的需求之間求取平衡。

Kakao押在元宇宙上的賭注，與全球趨勢背道而馳。為了度過經濟衰退的危機，從美國臉書（Facebook）母公司Meta Platforms Inc到中國騰訊控股，各大科技巨頭目前紛紛限制投資虛擬世界的開支。

Kakao曾表示，已在創造出MAVE:的子公司「元宇宙娛樂」（Metaverse Entertainment，暫譯）投資120億韓元，但不做出任何營收預估。

「元宇宙娛樂」負責人朱智延（Chu Ji-yeon，音譯）說，MAVE:是持續進行的計畫，目的是探索新商機、尋找解決技術挑戰的方法。

虛擬藝人並不是剛剛出現的新概念。韓國早在1998年就推出虛擬歌手Adam；20年後，以電玩遊戲「英雄聯盟」（League of Legends）角色為靈感而創造的女團K/DA也正式出道，但兩個都沒紅。

不過，韓國創造虛擬人物的技術後來突飛猛進。觀眾說，有賴於新工具和創造臉部表情及髮絲等微小細節的人工智慧，MAVE:看起來更自然了。

MAVE:成員借助AI聲音生成器，能說韓語、英語、法語、印尼語等4種語言，但無法即時對答，只能仰賴人類事先準備好的劇本。

有專家指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情助長了這類虛擬人物的成功，因為許多韓國流行音樂公司把重心轉向網路內容，以滿足宅在家裡的粉絲。

流行文化評論家李鐘任（Lee Jong-im，音譯）說，近3年來，粉絲們似乎愈來愈習慣於和偶像在線上見面，也愈能接受虛擬和真人偶像團體可以融合的概念。

但喬治梅森大學韓國分校（George Mason University Korea）文化研究副教授李圭卓（Lee Gyu-tag，音譯）認為，虛擬偶像只能按照既定方式做動作，一切行動都在預料之中，因此會更接近影像技術，而不是K-pop。

不過，創造出MAVE:的人和娛樂產業主管很看好未來發展。

韓國文化廣播公司（MBC）電視台的音樂節目總製作人盧希勇（Roh Shi-yong，音譯）說：「全球湧來那麼多評論，我意識到觀眾真的很渴望新鮮事，態度也相當開放。元宇宙時代要來臨了。」（譯者：曾依璇/核稿：戴雅真）1120314