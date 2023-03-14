無懼景氣逆風 調查：8成半導體業估今年營收將成長

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（中央社記者張璦台北14日電）KPMG訪問全球151位半導體產業高階主管，據今天公布的結果，8成以上受訪者認為，今年半導體產業營收將會成長；此外，隨多國陸續端出電動車政策，車用晶片被視為半導體產業營收成長幅度最高的產業。

KPMG今天發布「2023全球半導體產業大調查」，此調查由KPMG全球總部和全球半導體聯盟（GSA）於2022年第4季度共同完成調查作業，這次針對151位半導體產業高階主管進行問卷調查，受訪者分別有38%來自美國、26%來自亞太地區、35%來自歐洲及其他國家。

調查指出，在市場與經濟環境受通膨、利率上升等負面影響下，全球半導體產業環境出現挑戰，2023年半導體產業信心指數為56分、降至5年來最低，儘管如此，半導體產業的長期生存能力依舊強勁，仍有81%的半導體產業高階主管預估其企業在未來一年的營收，將會成長，更有23%的受訪者預期，營收漲幅將超過20%。

KPMG科技、媒體與電信產業協同主持會計師鄭安志認為，經觀察國內半導體廠商2023年1、2月營收公告，及第1季財務預測，多數廠商營收成長似乎受到壓抑，主要是因2022年受庫存調整、中國嚴格防疫封控及中美貿易衝突、通膨等影響，半導體產品的供應從去年第4季到今年上半年，極有可能呈現出貨放緩趨勢，等待庫存去化後，預計下半年出貨將恢復。

鄭安志表示，雖然需求逐漸修正，但半導體應用類別越來越廣泛，未來的車用、手機、工業、無線通訊、人工智慧、5G基礎設施及能源市場需求，仍使半導體需求保持成長動能。

此外，隨全球主要國家陸續宣布電動車政策，承諾預計在2025年到2040年間禁售燃油車，而電動車關鍵系統的產業鏈，少不了高功率半導體，因此，據KPMG「車用半導體—加速進入MaaS的新時代」調查，2024年車用半導體收入將超過2500億美元，無線通訊跌至第2順位。

其次依序為物聯網（IOT）、雲端運算及人工智慧（AI），名列第3到第5。此外，元宇宙過去在推動半導體產業成長的排名處於後段，但隨相關技術不斷發展，也被產業領導人視為值得持續關注的行業。（編輯：林興盟）1120314