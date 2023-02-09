更多編輯台推薦新聞：
土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐
政治

土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉
運動

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
元宇宙
新聞專題
元宇宙2/222
首頁 / 產經

宏達電：元宇宙是進行式 今年第2季再推新手機

2023/2/9 12:42（2/9 12:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
宏達電（2498）全球業務總經理黃昭穎9日表示，「元宇宙已是進行式」，看好3到5年元宇宙營收將產生正向效益。中央社記者江明晏攝 112年2月9日
宏達電（2498）全球業務總經理黃昭穎9日表示，「元宇宙已是進行式」，看好3到5年元宇宙營收將產生正向效益。中央社記者江明晏攝 112年2月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北9日電）宏達電全球業務總經理黃昭穎表示，「元宇宙已是進行式」，看好3到5年元宇宙營收將產生正向效益，期待軟體、平台占比拉升，宏達電同時預告將於今年第2季推元宇宙新手機。

HTC首款XR裝置VIVE XR Elite今年初在全球消費電子展（CES）亮相，將於2月下旬開賣，HTC全球業務總經理黃昭穎今天在記者會後受訪表示，全球預購表現方面，美國和台灣都比過去好，且和全球許多電信商都展開合作。

根據多數研調機構對元宇宙的產值預估，2030年將達8到10兆美元，以裝置數來看，大概到9億到12億左右，接近目前手機年銷量規模。黃昭穎也說，「元宇宙已是進行式，不是虛無飄渺」，看好今年會有更多XR應用推展出來，同時希望VIVE XR Elite在消費領域希望能有創造新紀錄的成績。

針對宏達電營收表現，他表示，去年開始元宇宙軟體、硬體都已經貢獻營收，還要幾年才會大幅度發酵，「但方向是正向的，走在正確的趨勢上」，且宏達電也認為「通訊還沒消失，第2季還是會推出新手機」，將延續去年首度推出元宇宙手機的概念，但規格會稍微高階一點，也會用元宇宙的角度思考。

至於營收何時可以止跌，他回應，宏達電一直在優化營收結構，希望軟體和平台可以拉升占比，近幾季宏達電毛利率一直有改善，看好未來3到5年有望產生正向效益。

黃昭穎強調，「元宇宙還在很初期」，宏達電著眼點第一，技術創新，第二，擴張生態系相關應用，宏達電已累計投資超過100家元宇宙新創公司。

他也預告，在今年全球通訊大會（MWC）上，宏達電也會展出新配件擴充生態系，也會從電信業者角度探討元宇宙生態系布建，包括內容與平台、5G ORAN企業專網等。（編輯：郭無患）1120209

#宏達電
#黃昭穎
#元宇宙
黃昭穎
宏達電推XR裝置 黃昭穎：虛實整合應用將快速成長CES展台廠大秀硬實力 裸眼3D、元宇宙與智慧應用吸睛
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
亞太遊戲高峰會 三面向掌握元宇宙行銷藍海