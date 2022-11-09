亞太電5G加速器有成 孵化新創邁向國際

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（中央社記者江明晏台北9日電）亞太電信「5G創育加速器計畫」第4期聚焦於智慧娛樂、元宇宙、AIoT人工智慧物聯網等面向，共23組新創團隊脫穎而出，為台灣科技生態圈注入更多的新創動力。

加速5G創新應用蓬勃發展，由經濟部中小企業處指導，亞太電信執行的「5G創育加速器計畫」第4期，今天舉辦Demo Day記者會，共23組新創團隊從近百名參加隊伍中脫穎而出，現場吸引近百名投資人與產官學專家齊聚，肯定台灣的新創動能。

亞太電信表示，5G結合尖端技術研發，成為數位轉型浪潮下新創的創業趨勢，亞太電信「5G創育加速器計畫」第4期特別以5G＋AIoT相關應用為主題，聚焦於智慧娛樂、元宇宙、AIoT三大面向應用領域。

亞太電信自2018年開始積極推動「5G創育加速器計畫」，至今累計超過500組團隊報名，已培育逾70組潛力新星。

亞太電信加速器培育新創團隊有成，其中，麥睿資訊股份有限公司打造「Lifemap人生地圖」服務，以宗教文創為營運主軸，運用5G科技將線上點燈結合實體點燈、問事、祈福直播等服務，將台灣傳統宮廟文化帶到網路上。

星球科技運用5G科技提供與國際接軌的創新影像技術，為各類型直播Live節目和活動提供各種影像製作，以及視覺成像解決方案和服務。

昂拓科技打造MyProGuide導遊平台，致力成為搜尋導遊的第一站，提供專業導遊註冊使用，讓導遊有曝光的管道，並與日益改變的旅遊趨勢結合。

南國島嶼公司則打造一站式展演平台Asiania，平台服務面向包含了票券銷售、金流整合、實地影音製作、影音串流以及海外行銷策展，並以多元的服務內容為旨，藉由整合線上與實體的模式，協助合作夥伴與平台使用者開拓海外市場和跨國商機。

亞太電信表示，「5G創育加速器計畫」擴大外部與國際合作，啟動第2屆跨國競賽，並預計11月中旬帶領旗下培育的新創團隊參加亞洲最大創新創業嘉年華，協助台灣新創夥伴在亞太電信5G加速器孵化長大，積極推進國際市場。（編輯：楊凱翔）1111109