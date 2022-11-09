更多編輯台推薦新聞：
宜蘭西帽山年雨量破萬 創台灣紀錄
生活

宜蘭西帽山年雨量破萬 創台灣紀錄

韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人
娛樂

韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

月全食登場 血月掩天王星錯過要再等2322年
生活

月全食登場 血月掩天王星錯過要再等2322年

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
元宇宙
新聞專題
元宇宙2/215
首頁 / 產經

亞太電5G加速器有成 孵化新創邁向國際

2022/11/9 16:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北9日電）亞太電信「5G創育加速器計畫」第4期聚焦於智慧娛樂、元宇宙、AIoT人工智慧物聯網等面向，共23組新創團隊脫穎而出，為台灣科技生態圈注入更多的新創動力。

加速5G創新應用蓬勃發展，由經濟部中小企業處指導，亞太電信執行的「5G創育加速器計畫」第4期，今天舉辦Demo Day記者會，共23組新創團隊從近百名參加隊伍中脫穎而出，現場吸引近百名投資人與產官學專家齊聚，肯定台灣的新創動能。

亞太電信表示，5G結合尖端技術研發，成為數位轉型浪潮下新創的創業趨勢，亞太電信「5G創育加速器計畫」第4期特別以5G＋AIoT相關應用為主題，聚焦於智慧娛樂、元宇宙、AIoT三大面向應用領域。

亞太電信自2018年開始積極推動「5G創育加速器計畫」，至今累計超過500組團隊報名，已培育逾70組潛力新星。

亞太電信加速器培育新創團隊有成，其中，麥睿資訊股份有限公司打造「Lifemap人生地圖」服務，以宗教文創為營運主軸，運用5G科技將線上點燈結合實體點燈、問事、祈福直播等服務，將台灣傳統宮廟文化帶到網路上。

星球科技運用5G科技提供與國際接軌的創新影像技術，為各類型直播Live節目和活動提供各種影像製作，以及視覺成像解決方案和服務。

昂拓科技打造MyProGuide導遊平台，致力成為搜尋導遊的第一站，提供專業導遊註冊使用，讓導遊有曝光的管道，並與日益改變的旅遊趨勢結合。

南國島嶼公司則打造一站式展演平台Asiania，平台服務面向包含了票券銷售、金流整合、實地影音製作、影音串流以及海外行銷策展，並以多元的服務內容為旨，藉由整合線上與實體的模式，協助合作夥伴與平台使用者開拓海外市場和跨國商機。

亞太電信表示，「5G創育加速器計畫」擴大外部與國際合作，啟動第2屆跨國競賽，並預計11月中旬帶領旗下培育的新創團隊參加亞洲最大創新創業嘉年華，協助台灣新創夥伴在亞太電信5G加速器孵化長大，積極推進國際市場。（編輯：楊凱翔）1111109

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台灣大瞄準虛擬商機 資訊月秀元宇宙應用