富邦集團總資產突破12兆元 蟬聯台灣最大集團寶座

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（中央社記者蘇思云台北8日電）CRIF中華徵信所今天表示，根據最新公布的調查，台灣2021百大集團以資產總額來看，富邦集團達新台幣12兆2400億元，創下台灣集團史新高，成功蟬聯第一大集團的寶座，台塑也重回前十大集團。

根據CRIF中華徵信所（CRIF）最新公布的台灣百大集團調查結果顯示，在2021年後疫情世代，台灣大型集團企業營收成長率在連續2年出現微幅衰退後呈現強烈反彈成長17.56%，資產成長率高達10.05%，百大集團資產總額再次創下131兆9109億元的歷史新高。

CRIF指出，在資產總額排名中，富邦集團2020年首度超越霖園集團，成為新一任台灣第一大集團，2021年集團資產總額持續增長，資產成長率達9.88%，旗下子公司人壽、產險、證券、富邦香港與富邦華一銀行等表現皆創佳績，合併資產總額達12兆2400億元創下台灣集團史新高，蟬聯第一大集團的寶座。

CRIF表示，台塑集團在2021年疫後各國經濟復甦，全球供應鏈遭遇瓶頸以及中國大陸能源政策等影響，造成石化及塑膠產品漲價，台塑集團旗下子公司因此受惠，以3兆9417億元的資產總額，成長率高達24.48%，再次重回前10大集團排行榜，同時交出百大集團中淨值第一、營收第二、稅後純益第二的好成績。

營收總額方面，鴻海科技集團因消費性電子的需求大漲以及電子元件的銷售提升，營收淨額首度突破7兆元關卡，達7兆2004億元，在基礎不斷創新高的情況下，仍交出高達10.62%的強勁成長，蟬聯14年稱霸續寫百大集團營收新紀錄。

以資產總額來看，前10名依序為富邦、霖園、中信、台灣金控、潤泰、新光、鴻海科技、合庫金控、兆豐金控與台塑。

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調查中也發現，在疫世代中，連續3年集團資產總額、營收及稅後純益及純益率同步成長，且資產成長率、營收成長率及稅後純益成長率都達10%以上，績優集團共有10大集團，堪稱是在2021年最有價值的「三贏」集團。

在疫世代入榜三贏集團中由科技集團佔多數，在10席中占有7席，是疫世代中最大的受益者，入榜的有聯華神通、聯華電子、聯發科技、穩懋半導體、瑞昱半導體、華立、新普科技集團，其中，穩懋及新普科技集團更是首次入榜百大集團。（編輯：潘羿菁）1111108