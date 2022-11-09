聯電號召2030年減碳20% 資助供應商1億元碳盤查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹9日電）聯電今天舉行供應商大會，宣布啟動「供應鏈碳盤查輔導計畫」，希望結合供應商夥伴力量，邁向整體供應鏈2030年減碳20%目標；預計投入新台幣1億元，協助供應商建立碳盤查能力。

總計有超過200家供應商響應參與聯電今天的供應商大會，聯電共同總經理簡山傑與環球晶、默克（Merck）、應用材料（Applied Materials）及科磊（KLA）等廠商一同進行低碳供應鏈宣誓儀式。

身兼聯電永續長的簡山傑表示，聯電在2021年宣示2050年淨零排放承諾，今年進一步通過科學基礎減碳目標倡議（SBTi）的審核，展現積極減碳決心。

簡山傑說，在價值鏈的排碳，是聯電邁向淨零的重要關鍵之一，很高興透過這次計畫，將淨零轉型的資源與經驗和供應商夥伴共享。聯電將持續秉持夥伴共好的精神，帶領供應鏈以打團體戰的方式，齊心面對這場氣候戰役。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

為協助供應商建立碳盤查能力，聯電預計投入近1億元，無償提供減碳的資源與工具予輔導對象；此外，聯電也將引進大云永續科技的顧問團隊，協助供應商導入組織溫室氣體盤查系統，利用永續雲端平台內建的國際標準方法學與資料庫，自動計算碳排放量，再進一步按照供應商狀況提出相應的減碳要求。

聯電表示，希望透過碳盤查的推動，協助大中小型供應商進行數據整合，以策略性、循序漸進方式，穩健地帶領供應商一步步完成碳盤查，落實減碳目標；預計至2030年完成500家供應商碳盤查輔導作業，邁向整體供應鏈2030年減碳20%的目標。（編輯：林淑媛）1111109