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日月光投控10月營收單月次高 第4季業績拚持平

2022/11/9 16:30
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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）封測大廠日月光投控今天公布10月自結合併營收新台幣641.71億元，創歷史單月次高。法人預估，日月光投控第4季整體業績力拚較第3季持平。

日月光投控自結10月合併營收641.71億元，較9月新高的666.52億元略下滑3.7%，比去年同期527.48億元成長21.7%，創單月次高。

其中10月封裝測試及材料（ATM）營收332.1億元，較9月325.04億元微增2.2%，比去年同期304.72億元增加9%。

累計今年前10月日月光投控自結合併營收5576.26億元，較去年同期4498.09億元成長23.97%。

法人預估，日月光投控第4季整體業績力拚較第3季持平，其中ATM業績估季減個位數百分點，EMS業績有機會小幅季增。

第4季稼動率方面，投控預期整體稼動率約75%至80%，較第3季封裝測試稼動率超過80%小幅修正，高階封裝稼動率可高於打線。

展望明年第1季，法人預期，投控明年首季業績維持季節性表現，較今年第4季季減約5%至10%區間。（編輯：楊蘭軒）1111109

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