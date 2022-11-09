台灣精品小卡車助偏鄉教育 菲律賓副總統感謝

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（中央社記者陳妍君馬尼拉9日專電）菲律賓團隊推動將行動教室小卡車開進菲國偏鄉，提供失學民眾教育機會，1月從「愛無界台灣精品」活動全球共781件提案脫穎而出。菲律賓副總統薩拉．杜特蒂今天對此表示肯定和感謝。

中華民國經濟部國際貿易局鼓勵全球個人或團體發揮創意和巧思，運用台灣精品與服務落實永續發展及社會關懷，推動「愛無界台灣精品」全球公益活動，共募集61國、781件提案。

其中，菲律賓團隊Seed4com（社區永續能源及企業發展）以「行動教室巡迴偏鄉」計畫成為最終脫穎而出的3件提案之一。

Seed4com得獎後，中華民國外貿協會與聯合再生能源、華碩、宏碁、技嘉科技、大謙科技等台灣精品得獎廠商合作，以太陽能板在菲律賓打造行動教室小卡車，車身繪有台灣精品標誌及台灣精品、免費學習等字樣。

卡車內的桌椅每到定點就可卸下，還備有筆記型電腦和網路，搭配菲律賓教育部支援的教師，巡迴菲國偏鄉提供失學民眾數位公民素養、綜合數學、生活技能和創業課程。

貿協馬尼拉台灣貿易中心今天在馬尼拉舉行「行動教室巡迴偏鄉」計畫發表會。薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）視訊致詞表示，像菲律賓這樣的群島國家，行動教室保障偏鄉民眾公平受教權，同時促進偏鄉地區使用再生能源。

身兼教育部長的薩拉說，不僅如此，在社區面臨危急事態時，行動教室確保兒童和青少年有機會接受教育及正常的學校生活。「我感謝台灣精品鼓勵社會永續發展和環境保護的創新理念，以及『愛無界』的遠景。」

出席發表會的布拉坎省（Bulacan）聖荷西德蒙特市（San Jose del Monte）學校部門主管克魯斯（Merlina Cruz）告訴中央社，行動教室造福菲律賓許多中輟青少年和成人，他們都是教育部「替代學習系統」（ALS）登記在案的學生，年紀最輕的18歲，最大的有65歲。

她表示，聖荷西德蒙特市目前有2000多名「替代學習系統」學生。因為許多偏鄉沒有電力或網路連線，過去不少失學民眾沒有機會受教育，但行動教室藉由太陽能發電，可以到達很偏遠的鄉間，可望為更多失學民眾提供受教機會。

中華民國駐菲代表徐佩勇表示，菲律賓有7000多座島嶼，交通非常不便，行動教室運用太陽能板，且筆電、桌椅都是可攜式，機動性很高，年底前預計可開進55個社區，近2000名菲國民眾受惠。

徐佩勇說，行動教室能改變許多失學民眾的人生，也對推廣台灣意象非常有益，「希望行動教室能一直做下去」。（編輯：陳惠珍）1111109