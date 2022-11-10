圓裕掛牌上市首日小漲 淺嚐蜜月行情

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（中央社記者江明晏台北10日電）設計製造軍工規格軟板的軟板廠圓裕企業，今天以每股35.41元掛牌上市，受大盤逆風影響，股價僅小漲近4%，至36.8元，淺嚐蜜月行情。

圓裕具備軟板、電子線組生產製造與焊接能力，提供客戶少量多樣化、一站式服務，近年積極拓展車用和醫療領域終端設備所需產品，營運穩定成長，今年前3季每股盈餘（EPS）4.08元，年增129.21%。

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圓裕第3季合併營收新台幣7.41億元，年增9.78%、季增15.78%；毛利率24.47%，稅後淨利1.09億元，年增541.18%；EPS 1.81元，前9月營收21.28億元，年增4.52%；毛利率21.18%，稅後淨利2.45億元，比去年同期成長131.13%。

軟板產業主要產地集中在台灣、中國大陸、日本及韓國，日韓以供應內需為主，圓裕除了目前在中國大陸的軟板廠和線材廠，同時正在尋覓第2生產基地的理想設址及添購生產設備，以滿足出貨量的需求，並持續拓展歐美市場客戶。（編輯：趙蔚蘭）1111110