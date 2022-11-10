中油再為煉油廠事故致歉 將安排全公司工安總體檢

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（中央社記者曾智怡台北10日電）中油今天再次為10月27日大林煉油廠工安事故，向大林蒲居民、社會大眾致歉，待第三公正單位檢核鑑定後，研提改善執行方案並落實執行，也會安排全公司工安總體檢，確保員工及居民身心健康。

中油透過新聞稿指出，發生火警的第三重油加氫脫硫工場，已於10月27日停止運作，並於11月1日收到高市府勞工局勞動檢查處的停工通知，目前第三重油加氫脫硫工場為全面停工狀態。

中油表示，事故調查報告已依指示陳送高雄市政府，將待經第三公正單位檢核鑑定後，儘速安排向大林蒲鄉親說明；後續依第三公正單位所檢核認可的根本原因及改善對策，研提改善執行方案並落實執行，同時研擬預防事故再度發生的教育訓練計畫，提升員工專業應變能力及風險意識。

中油指出，大林煉油廠各設備、設施皆符合相關法令規定、並取得各項許可證照，也定期執行檢測及預防保養計畫，為能進一步掌握全公司各生產設備、設施的安全情況，將進行全公司工安總體檢工作，並檢討設備生命週期，作為汰換更新規劃，以建立安全環境。

至於大眾關心的儲槽呼吸閥及設備元件檢測改善，中油表示，將持續增購先進檢測儀器（紅外線顯像測漏儀，FLIR），精進各項檢測及設備元件洩漏預防作業，確保員工及居民身心健康。

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中油強調已建立機制，對不適任員工立即調整職務，並同時對員工實施工作及預防災害的專業訓練，務求員工適才適所；貪瀆員工不管在職或退休，皆會配合檢調調查，追查到底，並強化各項廉政宣導及教育訓練，重申法遵、樹立廉能，建立誠信透明經營環境。

有關大林蒲遷村議題，中油將配合高雄市政府與經濟部專案小組的規劃與安排，同時感謝大林蒲鄉親、環團、社會各界、高雄市政府所給予的寶貴意見，中油將戮力於各項改善工作的推動與執行。（編輯：翟思嘉）1111110