離岸風機廠Vestas在台產千噸葉片 喊區塊開發有三難

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（中央社記者曾智怡台北10日電）Vestas與天力離岸風電公司今天宣布，已在台生產30支、總計約1000噸風機葉片，是風機本土化一大進程；區塊開發在即，Vestas也點出三大困境，建議政府調整相關規則，以確保台灣維持亞太區離岸風電產業領先地位。

Vestas透過新聞稿說明，V174-9.5MW™型號每支風機葉片重達35噸、長85公尺，其中關鍵的環氧樹脂及碳纖維原料皆由台灣本地生產，並由位於台中占地21萬平方公尺的天力葉片製造廠製造。

上述葉片將支援Vestas在台總容量近1.2GW（十億瓦）的離岸風電計劃，包含彰芳暨西島離岸風場、中能風場、以及台電離岸風電二期。

Vestas亞太區營運長巴爾弗斯（Michael Balvers）表示，Vestas對於能夠與天力共同製造出1000噸的本土風機葉片感到相當自豪，從製造出第一支葉片開始，不斷提升葉片製造廠的產能，證明Vestas與當地合作夥伴的良好關係，以及對台灣的重視。

Vestas指出，天力葉片製造廠目前擁有約450名員工，為了提升產能和實現知識轉移，在過去一年，數十名經驗豐富的Vestas工程師已駐紮當地，培訓在地人才。為了台灣離岸風電產業的未來發展，天力葉片製造廠需透過擴建，以製造長115.5公尺的新一代V236-15MW™葉片。

Vestas台灣區總經理林正光（Alex Robertson）表示，唯有明確的風電開發案才能讓Vestas得以實踐在地供應鏈的大型投資計畫，「台灣離岸風電第三階段開發的不確定性，正使我們在台的投資面臨風險」，Vestas致力於在台確立永續的風電產業，然而，要實現這一目標，產業環境需做出改變。

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Vestas點出區塊開發的「三難」困境，包含開發規模受限（一個風場僅有500MW開發規模）、過低的競價上限（每度電2.49元），以及相對缺乏彈性的本土化要求（25項指定零組件皆須由台灣生產）。

為解決現有困境，Vestas建議提高單一風場的容量規模；而為符合經濟效益，應提高競價上限；同時應調整在地化政策，讓開發商與供應鏈可以自由選擇執行項目，並轉化成積分制。Vestas強調，此訴求的最終目標是幫助台灣市場保持在亞太區離岸風電產業的領先地位，並確保未來的風場開發案能夠如期實現。（編輯：潘羿菁）1111110