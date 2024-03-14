風電施工船增船齡8年標準 經部考量現況擬下期實施

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（中央社記者曾智怡台北14日電）經濟部今天召開離岸風力發電區塊開發第2期選商作業說明會議，新增施工船舶船齡8年作為給分標準，盼藉此引導較新船隻投入台灣離岸風電，但考量部分業者已和國內海事工程業者簽署合約，亦不排除下期再實施。

另外，針對會中多家開發商關切選商期程延後可能，能源署回應，持續蒐集外界意見。

經濟部今天召開離岸風力發電區塊開發第2期選商作業說明會議，針對選商機制、產業關聯性評分基準進行更細膩說明。其中，新增主要施工船舶海事工程服務項目，以使用船舶船齡8年作為給分標準。

能源署官員說明，船齡在8年內分數不變，但如船齡超過8年以上，分數將從8分扣減至6分。之所以有此變化，是因有業者提到會使用轉籍船舶，按船舶法規定，12年以上外籍船轉籍需專案處理，這次是盼藉由「2分差距」的獎勵機制，引導新船隻投入台灣離岸風電施工。

伊比電力表示，海事船隻的船齡修改將加重財務負擔，而產業關聯政策目的應是促進產業競爭，現在卻變成保護部分產業的利益，盼移除新規定。官員強調，並非新增規定，而是將評分說得更清楚，避免未來船隻轉籍時，在認定上出現落差。

對於有些業者提及，已和國內相關海事工程業者簽妥相關合約，對此官員說，不排除下期再實施。

開發商除關切更新內容，現場多家業者訴求投標展延，但也有業者認為應維持原時程。根據經濟部公告，現行廠商遞件截止日為4月10日。

哥本哈根基礎建設基金（CIP）表示，備標過程看到3個擔憂，首先，3-1、3-2期基礎建設、供應鏈量能恐有衝突；再者，供應鏈面臨難處，恐無法兌現3-2期承諾；最後，購電方在CPPA談判採取觀望，因市場期待3-2期價格將較3-1期低，但後者要獲配更多容量，取決於國產化程度，只會推升電價，盼政府重新考慮選商期程。

沃旭能源認為，3-2期時程具備可行性，現在供應鏈管理與碼頭的調度「越等越貴」，並無構成延期的理由，盼3-2期可順利執行。

2家風機商也有不同想法，西門子歌美颯支持維持原來3-2期程，因台中機艙組裝廠已在1月完成擴建工程，不能讓廠區空轉，且延期也會影響在地設廠供應鏈。

Vestas則盼延期，確保有足夠時間準備相關文件，也才能有機會參與3-2期；由於目前3-1期僅一風場能在期限內完工，呼籲政府解決問題。（編輯：潘羿菁）1130314