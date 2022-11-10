南電ABF載板到明年首季滿載生產 BT載板有急單

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）IC載板大廠南電副總經理暨發言人呂連瑞今天表示，到明年第1季ABF載板持續滿載生產，BT載板有急單，今年資本支出規模可能較去年倍增。

南電下午受邀參加券商舉行法人說明會，呂連瑞指出，南電長期看好ABF載板，產能擴建如期進行、期盼提早完成，樹林廠一期ABF載板產線第4季小量出貨，樹林廠二期擴建按計畫進行，力拚在2024年首季提前完成，至於中國大陸昆山廠二期已於第4季小量出貨，明年首季量產。

他預期明年新廠產能到位，預估可增加ABF載板約22%至25%的產能。

呂連瑞表示，ABF載板第4季到明年第1季產能可望持續滿載生產，供需仍不平衡，足夠因應「計畫性的生產」訂單模式。

在BT載板，呂連瑞透露，行動裝置、記憶體、電視用BT載板有急單，會比第3季的訂單出貨比回穩，不過還是要觀察市況。

在資本支出部分，呂連瑞表示，前3季南電資本支出約新台幣133億元，今年資本支出規模可能較去年倍增，近3年投資金額大約與同期稅後獲利相當。

在產能布局，呂連瑞指出，南電持續評估在大中華區以外設廠的可能性，IC載板沒有調整庫存的問題。（編輯：黃國倫）1111110