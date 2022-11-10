餐飲業績回升 瓦城、漢來第3季獲利強彈

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（中央社記者江明晏台北10日電）國內疫情趨向常態化，餐飲業營運大幅回升至疫前水準，瓦城第3季每股賺3.94元、漢來美食第3季每股賺2.42元，均帶動前3季轉盈，美食-KY第3季每股盈餘0.92元，也由虧轉盈。

瓦城適逢百貨週年慶等回籠人潮，受惠於疫後重要節慶如父親節與中秋節的業績挹注，第3季合併營收新台幣12.48億元，年增高達47.74%，營業毛利6.51億元，毛利率52.16%，每股盈餘（EPS）強彈至3.94元，營運回升至疫前水準。

瓦城前3季合併營收33.09億元，年增達8.94%，營業毛利16.22億元，每股盈餘（EPS）3元，帶動營運轉虧為盈，年增11.52%。

展望後續，瓦城指出，積極優化內外結構，使集團邁向「2023衝刺年」，不僅將在下半年啟用全球研發中心，更要在明年正式登陸南加州。除此之外，未來也將積極展店，以「瓦城」與「時時香」為主力，3年內再開60間新店，朝2025年總店數200店的目標邁進。

漢來美食公布第3季單季合併營收10.4億元，為去年同期1.5倍，強勢回歸並創單季歷史新高；第3季稅後淨利1.02億元、每股盈餘2.42元，反轉去年同期尚在疫情降級復甦期的虧損陰霾。

漢來美食累計前3季營收26.14億元，年增33.8%，稅後淨利0.42億元，每股盈餘由上半年的虧損轉正為1.01元。漢來美食同日公告10月營收3.53億元，月減9.05%、年增23.89%，月減原因主要因9月營收含月餅禮盒銷售所致。累計前10月營收29.67億元，年增32.6%，持續朝挑戰疫情前業績邁進。

乾杯公布10月自結合併營收3.55億元，年增17.44%，創同期新高、歷史第3高；累計前10月自結合併營收30.79億元，年增27.28%，也創同期新高紀錄。

乾杯指出，10月營收續創雙位數成長，台灣事業相較去年同期五倍券報復性消費潮，既存店表現仍穩定成長，顯示淡季不淡，在展店效益及外販零售事業挹注下，拉抬台灣事業營收成長近4成；中國大陸事業於十一假期後，北京、深圳等地疫情多點爆發，影響來客下滑、維持在7成表現，在展店效益挹注下緩解衰退幅度，相較去年同期年減約1成。

美食-KY公告2022年第3季營收52億元，營業毛利29億元，雙創今年新高；營業淨利則自前一季的虧損谷底翻揚，來到2.2億元，稅後淨利來到1.6億，每股盈餘（EPS）0.92元，也由虧轉盈。

法人分析，美食-KY第3季的營收恢復優於預期，儘管總體經濟趨緩，兩岸市場的營收仍較前一季回升近3成。疫情以來強勢成長的美國市場，第3季更跨越高基期挑戰、貢獻營收超過15億元，較去年同期成長17%，同時上半年以來，能源及大宗商品價格飆漲，增加餐飲業者經營成本，若明年原物料價格回落，搭配營收動能再加溫，獲利能力可望同步回升。

飯店股雲品國際第3季合併營收達5.09億元，稅後淨利0.44億元、每股稅後盈餘（EPS）0.49 元，全年累計每股賺0.89元，今年全年EPS有望較去年轉虧為盈。

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展望後市，雲品積極加緊布局疫後的三大事業體系：飯店營運、館外餐飲與委託經營管理事業，今年簽署台南安平籌備委託案、總太地產永續顧問與接待會館營運、茹曦酒店餐飲委託案以及與富豪租車（ASAP）設立了VENTAL露營車事業體，未來能夠加速帶動集團營運上的創新以及多元獲利模式。

此外，雲品10月合併營收達2.12億元，年增59%，累計2022年1月至10月合併營收達16.03億元，較去年同期增加48%。（編輯：蘇志宗）1111110