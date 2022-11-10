電信三雄前10月財報出爐 中華電蟬聯EPS王

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（中央社記者江明晏台北10日電）電信三雄10月財報出爐，核心業務延續成長趨勢，中華電信每股賺0.37元，贏過台灣大的0.3元和遠傳的0.25元，中華電前10月EPS也以3.99元，蟬聯每股獲利王。

中華電信今天公布10月合併自結營收192.3億元，較去年同期成長1.6%；營業淨利37.7億元，稅前淨利為37.6億元，約略持平；歸屬於母公司業主淨利為28.9億元，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）為70.8億元，成長0.6%，每股盈餘（EPS）0.37元。

中華電說明，10月核心業務延續成長趨勢，5G用戶數與整體090門號數持續增加，帶動行動服務營收穩健成長，行動月租型平均每戶貢獻金額（ARPU）年增2.3%，已連續19個月上揚；固網寬頻表現穩定且亮眼，「速在必行」方案加速客戶升速，也大幅衝高Wi-Fi營收，寬頻接取營收與數據網路營收雙雙攀升，帶動寬頻ARPU年增2.3%，自110年度起已連續22個月正成長。

中華電指出，資通訊業務相關營收成長動能續強，包括智慧聯網與IDC、雲端、資通安全等三大重點業務營收皆達高雙位數以上年成長，抵銷因去年同期iPhone 13開賣墊高基期而下降之銷貨收入。

累計至今年10月，中華電合併總營收為1764.7億元，年增4.1%，營業淨利為396.4億元，年增5.4%，稅前淨利為401.5億元，年增3.8%，歸屬於母公司業主淨利為309.6億元，年增2.9%，自結每股盈餘為3.99元，年增2.9%，財務數據均大幅超越財測目標。

台灣大哥大受惠iPhone 14系列持續熱賣10月5G月租型用戶數滲透率連續3個月增速成長，行動服務營收年增近2%，加上固網服務營收增溫及手機銷售成長，使整體電信營收創107年1月以來新高，獲利方面，稅後淨利較去年同期成長5%。

台灣大哥大10月自結合併營收143.4億元，較去年同期成長11%，EBITDA為27.1億元，營業利益12.6億元，較去年同期成長7%，稅後淨利8.2億元，稅後EPS為0.3元。

台灣大自結累計前10個月合併營收1359.5億元，EBITDA為284億元，營業利益138.3億元，稅後淨利為93.8億元，稅後EPS為3.33元。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，除新iPhone與5G持續助攻，Disney+、mo幣多、好速成双三大獨門方案用戶數占比已達智慧型手機月租用戶的15%，使10月份智慧型手機月租ARPU連續第17個月年成長。隨著家用寬頻供裝區服務範圍擴增，涵蓋全台超過8成家戶，未來將有助於好速專案持續輸出動能。

遠傳電信（4904）受惠於用戶持續升級5G、新經濟營收貢獻，10月合併總營收、合併EBITDA、稅後淨利分別為82.72億元、25.73億元、8.2億元；與去年同期相較，年成長率分別為1.6%、7.7%、19.3%，每股盈餘（EPS）為0.25元，締造連續10個月雙位數成長成績。

累計至今年10月，遠傳合併總營收、合併EBITDA、稅後淨利分別為730.55億元、254.81億元、78.8億元；與去年同期相較，年成長率分別為5.6%、9.3%、19.8%。累計稅後每股盈餘（EPS）為2.42元，扣除去年7月活化資產的營業外收益影響，年成長率達19.8%，成長動能強勁。

累計今年1至10月，遠傳EPS已達成全年度財測目標的86%。

遠傳表示，10行動服務營收年成長率達3.3 %，總用戶數同步正成長，受惠於iPhone新機熱銷，推升5G滲透率，帶動10月客戶每月平均貢獻度持續攀高，連續20個月正成長；月租型ARPU年成長率達3.2%，創自2019年10月以來新高，持續穩居業界第一。（編輯：蘇志宗）1111110