資本市場動盪防疫險衝擊 15家金控10月獲利年減近7成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦、蘇思云、潘姿羽、謝方娪台北10日電）資本市場動盪加上防疫保單理賠衝擊，15家上市櫃金控10月稅後淨利合計僅新台幣87.38億元，再創今年單月最低水準，年減69.13%，累計前10月稅後淨利3297.53億元，衰退37.49%。

因子公司富邦產險持續受防疫險衝擊獲利，富邦金10月自結合併稅後淨損新台幣54.1億元，連2月虧損；富邦金累計前10月合併稅後淨利783億元，累計每股稅後盈餘（EPS）6.07元，累計獲利及每股獲利仍拿下金控冠軍。

國泰金10月稅後淨利29.1億元，前10月累計稅後淨利570.9億元，累計EPS為4.03元。國泰金表示，單月獲利持續反映防疫保單影響，不過子公司核心業務動能及整體獲利仍維持穩健。

中信金10月罕見出現稅後虧損33.83億元，前10月累計稅後淨利為336.66億元，累計EPS為1.67元。中信金指出，10月獲利主要受到中信產防疫保單增提理賠準備49億元，以及銀行增提較多備抵所致，台壽也規劃將3度增資中信產。

台新金10月自結稅後淨利高達37.6億元，搶下金控單月獲利王，主因台新創投持有鑽石生技股票，認列30億元評價利益所致，累計EPS達0.88元。台新金旗下主要子公司台新銀行10月稅後淨利10.9億元，累計稅後淨利103.7億元，台新人壽則受惠新台幣貶值、兌換利益增加，10月稅後淨利0.3億元，累計稅後淨利16.6億元。

開發金控受到旗下子公司中國人壽、凱基證券獲利縮水的影響，10月自結稅後獲利僅2.29億元，較9月大幅縮水，累計前10月稅後獲利為205.51億元，每股盈餘1.23元。

開發金表示，10月國際金融市場仍受通膨議題、美中科技戰及地緣政治紛爭等因素影響，波動加大，旗下子公司凱基證券便因資本市場震盪及交易量能減少，影響獲利表現。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

開發金控預期美國聯準會將持續採取鷹派升息策略以抑制通膨，可能進一步影響未來經濟成長動能，連帶增加整體金融市場的不確定性，公司策略將專注強化金融本業及各子公司穩健發展，落實風險控管機制以因應未來經濟前景的波動，降低營運風險。

四大公股金控10月獲利方面，兆豐金賺22.44億元、年增32.9%，居公股單月獲利王，第一金獲利也較去年成長，合庫金、華南金則呈現衰退；同時，受股債市動盪影響，除合庫金，其餘金控旗下證券子公司皆出現虧損。至於前10月獲利表現，僅第一金賺贏去年，達177.84億元、年增0.5%。（編輯：潘羿菁）1111110