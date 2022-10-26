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國票金擬現金增資30億元 資金可望年底前到位

2022/10/26 21:28
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（中央社記者蘇思云台北26日電）國票金今天晚間宣布主管機關申報生效2022年現金增資認股，決議發行新台幣30億元（暫定）與3億股，每股面額為10元，實際發行價格待訂定後另行公告，資金可望在年底前到位。

國票金控今天晚間發布重大訊息，現金增資認股基準日為11月18日，最後過戶日為11月13日，停止過戶起始日為11月14日，停止過戶截止日11月18日。原股東及員工認股繳納期間為11月23日到11月29日，特定人認股繳款期間為11月30日到12月2日。

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國票金董事會7月27日通過辦理現金增資，募集總金額達30億元，是國票金成立20年來首次辦理現金增資。

國票金總經理蘇松輝日前對此表示，受到升息趨勢、股債雙空的影響，導致今年上半年獲利較去年同期大幅衰退，雖然跟日本有合資成立樂天銀行，但因純網銀經營初期尚未損益兩平，難有獲利貢獻。為因應環境變化及主管機關對於金控資本對稱性要求，已進行子公司增資因應。（編輯：張均懋）1111026

蘇松輝
與安泰銀合併契約將到期 國票金：持續尋求併購機會 國票金規劃現金增資30億元 成立20年來首見
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