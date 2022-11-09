上市產險業前3季淨利全出爐 新光產險EPS逾4元居冠

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（中央社記者謝方娪台北9日電）4家上市產險及1家再保公司陸續公告董事會通過第3季財報，新光產險前3季每股盈餘（EPS）達新台幣4.78元居冠，中再保受防疫雙險拖累，EPS為0.13元墊底。

新產（新光產險）今天發布重大訊息公告董事會通過第3季財報，新產今年前3季稅後淨利達15.11億元，EPS達4.78元，居上市產險業之冠，淨值達143.71億元。

其次是旺旺保（旺旺友聯產險），雖有承保防疫險，不過今年前3季仍有獲利，稅後淨利達8.07億元，EPS達3.61元，淨值52.8億元。

第三名是第一保（第一產險），沒有承保防疫險、僅承作疫苗險，今年前3季稅後淨利達5.33億元，EPS為1.77元，淨值73.39億元。

第四名為台產（臺灣產險），因今年初防疫險已全數到期，台產營運回歸正軌，今年前3季稅後淨利6.22億元，EPS為1.72元，淨值98.7億元。

至於中再保因法定傳染病及疫苗險業務估計損失增加12億元，導致第3季單季呈現虧損，中再保今年前3季稅後淨利0.76億元，EPS為0.13元，淨值137.47億元。

第一保今天同步公告總經理異動，原任總經理呂秋敏申請退休，服務至今年12月31日止，新任總經理由副總經理陳信坤升任，自2023年1月1日起生效，並將報送主管機關審查。（編輯：潘羿菁）1111109