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股匯雙飆 台股大漲近500點飛越季線

2022/11/11 10:55
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（中央社記者韓婷婷台北11日電）美國通膨低於預期，美股飆漲1201點創2年最大漲點，台股同受激勵，早盤一度大漲逾500點，飛越季線13914點，進一步突破萬四大關，新台幣匯率也大升5.6角，觸及31.345元，創近2個月盤中最高紀錄。

截至10時30分，加權股價指數上漲476點、為13980點，成交值新台幣2002億元，費城半導體指數大漲10.21%，台積電ADR漲近9%，聯電ADR漲幅更逾11.5%，帶動電子股成為拉抬指數最大功臣，尤其是半導體、電子零組件走勢最為凸出，生技股則在藥華藥納入MSCI全球標準型指數成分股下，個股表現遍地開花。

指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布半年度調整結果，在成份股調整部分，全球標準型指數成分股新增藥華藥、臺企銀2檔，剔除祥碩，調整結果將於30日收盤生效。

藥華藥股價跳空開高後持續向上，突破500元整數關卡，臺企銀也有約1.6%的漲幅，同為納入MSCI全球小型指數的生技股包括保瑞、北極星藥業-KY、智擎，股價也正向反應，其中智擎連2日亮燈漲停。

分析師表示，美國通膨低於預期，讓市場對美國聯邦準備理事會（Fed）持續鷹派升息的擔憂略有舒緩，美國10年期公債殖利率跌破4%，科技股壓力稍減，台股今天在美股大漲激勵與MSCI調整兩大消息交雜下，量能可望爆出近期新高。（編輯：張均懋）1111111

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