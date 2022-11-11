廣達第3季每股賺2.4元 估第4季筆電出貨季減逾15%

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（中央社記者吳家豪台北11日電）筆電代工廠廣達今天公布第3季財報，在匯兌收益等業外收入挹注下，歸屬於母公司業主稅後淨利約新台幣92.54億元，季增1.34倍，年減1.3%；每股盈餘2.4元。因消費需求減緩，廣達預估第4季筆電出貨將季減15%至20%。

廣達今年第3季合併營收為3820.75億元，季增41.3%，年增46.1%；毛利率為5.61%，季增1.07個百分點，年減1.15個百分點；營業利益102.93億元，季增1.88倍，年增9.8%；營業利益率2.69%，季增1.37個百分點，年減0.89個百分點。

累計今年前3季廣達合併營收9543.24億元，年增20.7%；營業利益212.48億元，年減21.2%；歸屬於母公司業主稅後淨利199.71億元，年減18.1%；每股盈餘5.18元，低於去年同期的6.32元。

廣達今天召開法人說明會指出，今年第3季筆電出貨優於預期，季增逾25%。由於比較基期偏高、季節性需求減緩、終端消費需求走弱等因素，第4季筆電出貨預估將季減15%至20%。

獲利率方面，廣達看好第4季伺服器動能持續強勁，但筆電平均單價可能低於第3季，預估第4季整體毛利率將較第3季微幅提升；第4季營業利益率受到筆電出貨量下滑影響，將與第3季持平。

廣達伺服器事業今年表現優於預期，第3季伺服器營收創新高，看好疫情期間雲端基礎建設需求有助企業創造價值、降低成本，動能將延續到今年第4季。廣達財務長楊俊烈表示，明年伺服器仍以兩位數百分比成長為目標，但成長率將低於今年。

由於企業和消費者支出趨於保守，廣達預期明年個人電腦（PC）市場將持續下滑，但PC仍有剛性需求，有助於支撐整體市場規模維持在疫情前的水準，廣達明年將致力降低成本、提高營運效率。

車用產品方面，廣達已掌握包括美國、歐洲、日本等地的客戶，主要提供引擎控制單元，看好明年車用產品成長潛力將高於其他產品。（編輯：潘羿菁）1111111