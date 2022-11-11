美國通膨降溫使亞股普遍收高 港股飆漲逾千點

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（中央社香港11日綜合外電報導）美國10月通膨降溫， 削弱了市場對於美國聯邦準備理事會（Fed）再次大幅升息的預期心理，美股昨天因而強力上揚後，亞洲股市今天普遍收高，香港恆生指數更是飆漲逾千點。

法新社報導，高頻經濟公司（High Frequency Economics）分析師法魯奇（Rubeela Farooqi）表示，美國最新通膨數據對聯準會而言應是好消息，因為物價終於對大幅升息「產生了一些反應」。

美國消費者物價指數（CPI）顯示，10月年通膨率為7.7%，低於9月的8.2%，也低於各界預期，使全球股價反彈，此一漲勢今天由亞股接棒。

亞洲股市另一推升力道也在於，中國宣布稍微放寬嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫封控措施。

香港恆生指數勁揚1244.62點或7.74%，以17325.66點作收。東京日經225指數大漲817.47點或2.98%，收28263.57點。上海綜合指數揚升51.16點或1.69%，收3087.29點。

其餘亞洲股市，例如台北、首爾、新加坡和雪梨也都收高。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1111111