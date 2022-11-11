瑞銀：全球經濟明年停滯不前 美元轉弱日圓站回125

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）瑞銀投資銀行研究部今天發表年度全球經濟與市場展望，直指2023年會出現「近似於全球衰退」的局面；匯率方面，美元兌G10貨幣料將走弱，日圓有望站回125。

根據瑞銀預測，2023年全球經濟成長率僅2.1%，將是1993年以來、除了COVID-19疫情和全球金融危機時期之外，增速最低的一次，主因是全球央行大力緊縮，導致全球經濟停滯不前。

瑞銀投資銀行部全球經濟與策略研究主管暨首席經濟學家Arend Kapteyn指出，直到2023年底，32個經濟體中，預計有13個經濟體至少2季經濟成長率出現萎縮，在此情況下，料將出現接近全球衰退的局面。

瑞銀分析，美國經濟將從2023年陷入衰退，加上通膨率快速回落，2024年初美國聯準會就會開始降息；美國從升息到降息的過程，將影響各類資產走勢，股市的低點可能尚未到來。

匯率方面，瑞銀認為美元兌G10國家的匯率將緩步下跌，在此情況下，日圓將揮別今年跌跌不休的態勢，匯價重返125。（編輯：楊凱翔）1111111