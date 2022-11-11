台股週線收紅漲980點 市值大增逾3兆

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台灣證券交易所公布統計，11日台股收在14007.56點，較上週上漲980.85點，漲幅約7.53%。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘智義台北11日電）台灣證券交易所公布統計，今天台股收在14007.56點，較上週上漲980.85點，漲幅約7.53%，其中以半導體類指數上漲14.42%最大，通信網路類指數上漲1.04%最小。

證交所發布新聞稿指出，今天全體上市公司總市值為新台幣43兆7823.09億元，較上週市值40兆7310.03億元增加3兆513.06億元，增幅約為7.49%。

證交所統計，未含金融類指數上漲877.49點，漲幅約7.89%，未含電子類指數上漲669.61點，漲幅約4.21，未含金融電子類指數上漲507.70點，漲幅約3.85%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆2097.69億元，全體上市股票成交金額為1兆1283.91億元，股票成交量週轉率為2.04%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類4289.07億元，占全體上市股票交易金額38.01%；電子零組件類1570.11億元，占13.91%；航運類855.04億元，占7.58%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為電器電纜類7.46%、電子零組件類6.27%、航運類5.16%。

證交所統計，今年初開盤迄今共211個交易日，集中市場總成交金額為52兆446.92億元，市場日平均成交金額為2466.57億元，股票成交量週轉率為97.02%，股票日平均成交量週轉率為0.46%。（編輯：林興盟）1111111