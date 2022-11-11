外資買超488億金額史上第3大 回補台積電4.57萬張

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台股11日飆漲503.8點，外資狂買新台幣488億元，創下史上第3大買超金額，其中回補台積電4.57萬張。（中央社檔案照片）

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）台股今天飆漲503.8點，外資狂買新台幣488億元，創下史上第3大買超金額，其中回補台積電4.57萬張，創2年半來最大手筆買超，不過指數來到萬四關卡，外資也同步買超元大台灣50反1等進行避險。

台股今天在台積電大漲34元領軍下，台股終場大漲503.8點，指數突破季線13915點，收在14007.56點，重回萬四關卡及國安基金13950點防線，成交值新台幣3354.15億元。

三大法人今天合計買超487.34億元，其中外資及陸資買超488.47億元，投信買超35.49億元，自營商則賣超36.62億元。

護國神山台積電領頭大盤強攻，不但收復400元大關，終場股價收在441.5元，上漲34元、漲幅達8%以上，市值站回11兆元關卡。聯電今天也上漲5.64%，股價收在44元；晶圓雙雄聯電、台積電連袂大漲，主要推升買盤來自外資，分別買超8.06萬張、4.57萬張，分居今天外資買超第二及第四名。

外資今天狂買台股488億元，觀察買超前10名，值得注意的是，元大台灣50反1為買超第一名，買超張數達20.88萬張，另外國泰台灣加權反1也在擠進買超第8名。

外資買超第2至10名依序為聯電、新光金、台積電、華新、開發金、國泰金、國泰台灣加權反1、群創、元大金。

外資賣超則集中在鴻海及航運三雄，賣超前10名依序為鴻海、長榮、富邦越南、陽明、華邦電、萬海、期街口布蘭、飛宏、啟碁、新唐。（編輯：楊凱翔）1111111