天然氣「國貨國運」？ 經部：朝此方向跨部會討論

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（中央社記者曾智怡台北14日電）政府推動淨零排放，需增加天然氣進口量，卻缺乏自有天然氣運輸船，立委關切「國貨國運」可能性；經濟部長王美花今天表示，經濟部和交通部已有交換意見，將朝此方向進行跨部會討論。

立法院經濟委員會今天審查112年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於經濟部主管台灣糖業股份有限公司、台灣中油股份有限公司，經濟部長王美花列席報告並備質詢。

以現況而言，LNG由中油獨家進口、外籍船公司運送。國民黨立委楊瓊瓔指出，台灣因缺乏自產能源，天然氣高度仰賴進口，又逢全世界正爭奪天然氣，預估需求量與日俱增，包含中國、南韓造船巨頭都在積極增產天然氣運輸船，各國競爭關係顯著。

尤其，可見部分國家發生斷鏈情況，穩定供氣需比照國安事件應對，因此提案修正「天然氣事業法」第31條，如果只高度仰賴進口，租用外籍船隻運送，政府在取得價格競爭力及供應穩定性，應落實國貨國運，以保障民生工業用氣需求。

對此，王美花表示，朝野委員均關心此議題，經濟部與交通部已有交換意見，月底會提報告給立法院，進行跨部會討論，包括是否要國貨國運、由誰來建置等。

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中油董事長李順欽補充，中油已和交通部航港局、國內航運商組成的海運總部，檢討國營事業、政府機關相關進口事宜與海運規範，會往國貨國運方向努力。

民進黨立委林岱樺先前質詢也表示，台灣在非核家園下推動「增氣政策」，需大量天然氣，但今年8月中國大陸軍演就一定程度封鎖航運，而美國因應俄烏戰爭將大量運輸船輸送到歐洲，恐造成船隻搶單問題。（編輯：張均懋）1111114