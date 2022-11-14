鴻海電動巴士現身G20 劉揚偉：把電動車帶到印尼

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（中央社記者李宗憲峇里島14日專電）鴻海董事長劉揚偉今天在G20系列活動B20企業高峰會上發表演講，並與印尼投資部部長巴赫理等人出席電動巴士啟用儀式記者會。劉揚偉表示，要將電動車生態系統帶到印尼。

劉揚偉上午以「運用創新力量，創造未來經濟成長」為題發表專題演講。他說，打造電動車生態體系是產業轉型升級的關鍵之一，台灣將是值得信賴和可靠的夥伴。另外，鴻海的電動巴士協助接送G20峰會的貴賓，也成為會場中的亮點。

鴻海指出，其電動巴士Model T協助G20峰會於峇里島恩古拉萊（Ngurah Rai）國際機場接送貴賓，從專機停機坪行駛至入境大廳，同時在G20會場中擔任貴賓接駁車。為了配合G20峰會主題色，鴻海客製化Model T外觀，以本次大會紅色背景為主題，象徵G20國家緊密連結圖騰。

記者會上播放鴻海電動巴士Model T影片，台北101大樓也因此出現在B20企業高峰會的記者會上。劉揚偉與巴赫理（Bahlil Lahadalia）、Indika集團總裁阿齊茲（Azis Armand）一同出席電動巴士啟用儀式記者會。

劉揚偉與巴赫理兩人在媒體前互相稱兄道弟。劉揚偉透露，曾將手掌大的電動車模型給巴赫理看過，他說：「我當時說，要將電動車生態系統帶到印尼。我的兄弟，我希望這是個好的開始。」

巴赫理則指出，在疫情間曾受劉揚偉邀請赴台灣，當時是台灣疫情最嚴峻的時候，他只能直接在機場及飯店中移動，當時雖然是第一次見劉揚偉，但感覺兩人宛如多年好友。他並說，印尼總統佐科威曾經點名，希望將特斯拉及鴻海帶進印尼。

巴赫理說，他很期待鴻海進到印尼投資並帶來繁榮。記者會現場，也聚集許多國際及印尼媒體，會後到兩人到Model T電動巴士前合影。（編輯：高照芬）1111114