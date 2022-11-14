熱錢簇擁 新台幣爆天量狂升2.94角挑戰31元大關

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台灣14日再度上演股匯雙漲，新台幣收盤強升2.94角，收在31.116元，創2個月新高紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額更爆出驚天大量，飆上33.215億美元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北14日電）美國通膨降溫，助長市場風險偏好，熱錢簇擁之下，台灣再度上演股匯雙漲，新台幣收盤強升2.94角，收在31.116元，創2個月新高紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額更爆出驚天大量，飆上33.215億美元。

美國最新消費者物價指數（CPI）年增率低於預期，市場解讀通膨觸頂回落，聯準會可望放緩升息節奏，股市狂歡，美元指數則急跌至106附近震盪整理。

美股續強激勵下，台股今天延續反彈格局，盤中指數一度漲逾209點，觸及14217點波段高點，終場上漲167.34點，收在14174.9點；外資買超台股金額高達377.81億元。

外匯交易員直言，市場激情未散，外資瘋狂匯入毫不手軟，粗估金額可能超過15億美元，出口商眼見新台幣急升、坐立難安，趕緊進場拋匯，讓新台幣升勢更為猛烈，匯市只有央行孤軍奮戰、勉力緩和升勢。

新台幣兌美元今天以31.370元開盤後，旋即展開凌厲升勢，接連闖破31.3、31.2、31.1元關卡，最高升抵31.040元。外匯交易員直言，「央行有防守，不然今天新台幣不知道升到哪裡去。」

新台幣匯市今天成交量衝上33.215億美元，雖然僅創逾8個月記錄，不過前高紀錄的情況相當特殊；今年3月初，俄烏戰爭爆發後，美國與歐盟計劃禁止進口俄羅斯石油，市場憂心恐衝擊全球經濟，熱錢大逃殺，台股狂洩、匯市則爆出逾34億美元的天量。

外匯交易員也說，外資一向是主導新台幣匯市的關鍵力道，若這幾天外資延續匯入態勢，新台幣可望挑戰31元整數大關，短期交易區間應落在30.800元至31.300元之間。（編輯：潘羿菁）1111114