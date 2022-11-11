美匯率報告台灣續留觀察名單 央行：美方認同台措施

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）美國財政部最新匯率政策報告出爐，未將任何貿易對手國列為匯率操縱國，台灣則列入一般觀察名單；央行提出5點說明，強調美方認同並支持台灣疫情以來的政策搭配措施，新台幣匯率也是反映基本面。

根據路透社報導，美國財政部提到，觀察清單上還有7個經濟體，分別是中國、日本、韓國、德國、馬來西亞、新加坡和台灣。

央行今天下午對美匯率報告提出5點說明，首先，美國財政部於台北時間11月11日公布半年度匯率政策報告，檢視期間為2021年7月至2022年6月，未將任何貿易對手國列為匯率操縱國。

第二，這次匯率政策報告因台灣僅觸及對美貿易順差及經常帳順差等兩項美方檢視標準，因此被列入一般觀察名單（Monitoring List），未來無須與美方特別進行密切磋商（Enhanced Engagement）。

第三，2021年4月至今，央行已與美國財政部舉行多次會議，就台美雙邊貿易及匯率議題，表達台灣立場，雙方溝通良好。美方在這次匯率政策報告也表示，雙方討論十分具有成效，有助於雙方共同瞭解美方所關注新台幣匯率政策議題的立場。

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央行第四點說明強調，美方認同並支持台灣持續採行自COVID-19疫情以來的政策搭配措施，以支撐國內需求、提高勞動所得份額、隔絕外部衝擊，並以財政支援弱勢族群、促進綠色經濟、增進能源彈性，且新台幣匯率走勢能反映經濟基本面等。

最後，央行表示與美國財政部溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題進行溝通。（編輯：潘羿菁）1111111