美主要貿易夥伴無一操縱匯率 台灣仍列觀察清單

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國財政部今天在一份半年期報告中表示，截至今年6月，美國的主要貿易夥伴都沒有為了取得不公平的競爭優勢而操縱匯率；但美國的觀察清單仍列出7個經濟體，包括台灣。

路透社報導，財政部提到，觀察清單上還有7個經濟體，分別是中國、日本、韓國、德國、馬來西亞、新加坡和台灣。

財政部在報告中表示，目前觀察到的多數干預措施都是為了促升貨幣，而非促貶；財政部也承認，新興和開發中經濟體可能需要干預等一系列措施來應對當前全球經濟環境。

財政部高階官員告訴記者，美元兌其他貨幣走強的趨勢可能會開始減緩，因為美國聯邦準備理事會（FED）的貨幣緊縮政策已達高峰，其他中央銀行也漸漸跟上。

財政部長葉倫（Janet Yellen）透過聲明說：「早在俄羅斯對烏克蘭發起非法戰爭之前，全球經濟就已在應付COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成的供需失衡，俄烏戰爭又導致糧食、肥料和能源價格上漲，進一步促使全球通貨膨脹、加劇糧食不安全的問題。」

她還表示，各國的因應措施都有可能影響到匯率。

她說：「財政部注意到，開發中及新興經濟體針對全球經濟困境採取的一連串措施，在某些情況下可能有其必要。」

這份報告提到，美國依據2015年的貿易法來評估可能操縱匯率的標準，瑞士一度再次超標，但美國最終沒有將瑞士或任何一國列為匯率操縱國。

財政部表示，會持續進一步分析瑞士的總體經濟和匯率政策，並提出從2021年初開始的雙邊強化交流，討論瑞士處理外部失衡的政策選項。

財政部表示，越南已從觀察清單上除名，越南致力解決美方在貨幣措施上的疑慮，美方對這些進展感到滿意。此外，印度、義大利、墨西哥和泰國也已從觀察清單上除名。

財政部的報告再次點名中國未公布外匯干預措施，且中國匯率機制的關鍵要點普遍不透明。

高階官員說，美國財政部和國際貨幣基金（IMF）迄今所做的努力，都未能在這個問題上與北京取得任何進展。

財政部提到，日本曾干預外匯市場以阻止日圓繼續貶值，這是日本自1998年以來首次採取類似行動，但美方相信這只是偶一為之。

財政部表示：「本部深切期待，在自由貿易的大型匯率市場，干預措施應該只在非常特殊的情況下才能採用，而且要先經過適當的磋商。」（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1111111