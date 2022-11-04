匯市供需趨穩 10月外匯存底終止連3跌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北4日電）中央銀行今天公布10月外匯存底金額為5427.92億美元，終止連3跌；央行外匯局表示，10月匯市供需趨穩，央行不再像前幾個月得單向操作、大舉進場拋匯阻貶，使得外匯存底金額未再下滑。

美國聯準會猛烈升息，令美元強勢格局難以撼動，亞幣競相貶值，新台幣也不例外。央行為了維持外匯市場穩定，因而於7、8、9月連續3個月進場拋匯阻貶，外匯存底金額應聲下滑。

央行今天公布的10月外匯存底金額為5427.92億美元，較9月底增加16.85億美元，終止連3跌。

央行外匯局局長蔡烱民表示，除了外匯存底投資運用收益進帳，主要貨幣對美元多呈升值，折計美元後，也推升外匯存底金額。

媒體詢問，央行10月是否仍進場調節外匯市場秩序，蔡烱民坦言，10月還是有進場，但市場不再一面倒，有時超額供給、有時超額需求，央行雙向操作之下，並未對外匯存底變動造成太大影響。

媒體也關注美國聯準會11月升息3碼後，台美利差持續擴大，央行對台幣走勢看法為何，以及聯準會接下來料將縮小升息幅度，是否意味新台幣貶勢最劇烈的階段已過。

蔡烱民回答，新台幣匯率10月供需相對平穩，以名目有效匯率來看，幾近持平，顯示市場慢慢接受聯準會的升息步調；儘管市場預期聯準會升息策略是「步伐小、多幾次」，意味台美利差仍持續擴大，但利差只是影響匯率的因素之一，不能完全以此解釋匯率走向。

蔡烱民也說，以歷史經驗來看，聯準會升息循環時，新台幣不一定呈現貶值，有時反而升值。

蔡烱民接著表示，11月以來，匯市大致延續10月下旬的走勢，相對平穩，不過未來仍存在許多變數，如美國聯準會貨幣政策走向、美國經濟是嚴重衰退還是軟著陸，因此現在很難判斷新台幣貶勢最劇烈的階段已過。

央行今天同步公布10月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計4118億美元，約當外匯存底76%，雙雙較9月下滑。蔡烱民解釋，外資賣股導致存量減少、台股下跌，以及新台幣小幅貶值使得金額折計美元稍微減少，均使外資持有新台幣資產金額走跌。（編輯：潘羿菁）1111104