外資終止連4月出走 10月小幅淨匯入逾百億元

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（中央社記者謝方娪台北4日電）台美利差擴大，整體外資先前連4個月匯出不手軟，合計淨匯出近188.35億美元，不過隨台股跌深、金管會10月起開始實施抑制空方措施，整體外資10月賣壓減緩，單月小幅淨匯入逾4億美元。

金管會官員認為，台股基本面仍然穩健，跌深就是最大的利多，就10月數據顯示，外資賣壓已經有減緩；不過市場因素多變，台美利差持續擴大，外資後續動向仍要密切觀察。

金管會今天公布10月外資動向，外資淨匯入4.63億美元，陸資淨匯出0.074億美元，整體外資合計淨匯入4.556億美元，以今天新台幣兌美元收盤價32.185元換算，折合約新台幣146.63億元，止步先前連4個月出走紀錄。

今年3月美國聯準會（Fed）啟動升息循環，牽動全球資金流向，整體外資3、4月合計淨匯出115.79億美元，5月短暫轉向淨匯入近27億美元，隨後4個月持續出走，合計淨匯出近188.35億美元。

自今年7月起，整體外資單月淨匯出均高居50億美元以上，且匯出力道逐月加大，連3個月刷新外資2011年以來單月第5大淨匯出量，10月整體外資終結連4個月出走紀錄，反手轉向淨匯入，帶動前10月整體外資累計淨匯出規模降至220.164億美元。

若從餘額觀察，截至今年10月31日止，外資累計淨匯入餘額回升至2075.51億美元，陸資累計淨匯入餘額則降至0.284億美元，整體外資累計淨匯入餘額共2075.794億美元。

金管會同步公布，今年前10月外資累計賣超上市股票1兆1917.87億元、賣超上櫃股票562.76億元，陸資累計賣超上市股票6.87億元、賣超上櫃股票2.7億元，整體外資前10月合計賣超台股1兆2490億元。

金管會官員指出，10月最後幾個交易日外資有小幅買超台股，統計整體外資10月賣超台股806.78億元，相較9月賣超台股1613.33億元，賣壓明顯減緩。

官員分析，台股跌深，使外資賣壓明顯趨於緩和，加上金管會10月起實施打擊空方穩定股市措施，對外資賣壓也有一定的抑制。（編輯：潘羿菁）1111104